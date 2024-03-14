我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

女性鍛​鍊為增強生育力？華東師大「愛情心理學」課涉物化女性

中國新聞組／北京14日電
龔姓老師在上「愛情心理學」課。（取材自新京報／受訪者供圖）
龔姓老師在上「愛情心理學」課。（取材自新京報／受訪者供圖）

「女性強化體育鍛煉......本質是生育能力增強」「化妝可以增加對男性的吸引力」「把自己提升到妳所希望的優質男性水準是很重要的必要而非充分條件」......這是網傳華東師範大學「愛情心理學」課程的上課內容，昨天在網上引發撻伐，不少網民批評有「物化女性」「言論辱女」之嫌，出自師範大學更是匪夷所思。目前該課程龔姓男老師已被撤換。

據澎湃新聞報導，近日，這份華東師範大學「愛情心理學」課程的PPT圖片在網路上流傳，網傳課件的標題顯示為「戀愛女追男技巧Pro：戀愛中的女追男要點」，其中進行了幾個「要點」的羅列。

如「口頭聲稱『生孩子』」、「女性強化體育鍛煉，排除十分過度的情況，大概率會增加對男性的吸引力，本質是生育能力增強」、「在首次性活動中，要充分意識到男性的需求是矛盾的，既希望女性性開放，又希望女性性保守」、「化妝可以增加對男性的吸引力，但理解要準確，核心是顯得年輕，核心之核心是讓眼睛顯得大」、「把自己的知識水平、心理水平、人品水平提升到你所希望的優質男性水準是很重要的必要而非充分條件」。

華東師範大學「愛情心理學」課程PPT網傳圖片。（視頻截圖）
華東師範大學「愛情心理學」課程PPT網傳圖片。（視頻截圖）

這些課件圖片迅速引發許多網民批「不堪入目」，有「物化女性」「言論辱女」之嫌。有學生證實，該課件確為華東師大2024年「愛情心理學」課程的課件。

華東師大的「花獅選課貓」小程序顯示，「愛情心理學」課程類別為教育心理系列，任課教師為副研究員龔某，龔某的其他課程還包括「管理心理學」等。

據報導，在課程內容被傳出之後，華東師大地理科學學院一位工作人員也表示「，愛情心理學」課程已暫停。「華東師範大學對課程有較高要求，學院正在核實相關情況，學校也會盡快處理。」

有華東師大學生證實，「愛情心理學」課程群中已公示：「經學校研究決定，龔某不再擔任「愛情心理學」任課教師，將由心理與認知科學學院老師負責完成後續課程講授。本周五停課一次。」

一名華東師大學生介紹，龔某的「愛情心理學」課程在閔行校區和普陀校區一周各上一節，兩節課的選課人數都約在150人。「愛情心理學」是華東師大學生的APF課程（A=優秀 P=通過 F=不通過），不計入績點、只要通過就可以，「算是通俗意義上的水課」。

有一名去年曾上過龔某「愛情心理學」課程的學生表示，去年龔某的這門課程已讓他感到不適，「去年曾教唆女生如何判斷一個男性是否富有，告訴大家嫁給一個富有的男人是女人最好的出路。」今年看到的課件讓他感覺老師變本加厲了。「身為地理科學學院的教師，龔某為何能夠開設愛情心理學和管理心理學的課程？」

當事人龔某目前尚未對此回應。

上一則

管理新規快遞員「都跑了」 包裹爆倉「冬天訂鞋春天還沒收到」

下一則

60公尺8秒11 「跨欄女神」吳艷妮創個人紀錄

延伸閱讀

PCC數學圓周日嘉年華3月14日舉辦

PCC數學圓周日嘉年華3月14日舉辦
陶晶瑩兒飛新加坡念國際學校 驚人學費曝光

陶晶瑩兒飛新加坡念國際學校 驚人學費曝光
本地生申請人數增加 加大申請入學人數止跌回升

本地生申請人數增加 加大申請入學人數止跌回升
就業難…中國多所院校籲畢業生參軍 到西部、去農村扶貧

就業難…中國多所院校籲畢業生參軍 到西部、去農村扶貧

熱門新聞

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用