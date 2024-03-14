龔姓老師在上「愛情心理學」課。（取材自新京報／受訪者供圖）

「女性強化體育鍛煉......本質是生育能力增強」「化妝可以增加對男性的吸引力」「把自己提升到妳所希望的優質男性水準是很重要的必要而非充分條件」......這是網傳華東師範大學「愛情心理學」課程的上課內容，昨天在網上引發撻伐，不少網民批評有「物化女性」「言論辱女」之嫌，出自師範大學更是匪夷所思。目前該課程龔姓男老師已被撤換。

據澎湃新聞報導，近日，這份華東師範大學「愛情心理學」課程的PPT圖片在網路上流傳，網傳課件的標題顯示為「戀愛女追男技巧Pro：戀愛中的女追男要點」，其中進行了幾個「要點」的羅列。

如「口頭聲稱『生孩子』」、「女性強化體育鍛煉，排除十分過度的情況，大概率會增加對男性的吸引力，本質是生育能力增強」、「在首次性活動中，要充分意識到男性的需求是矛盾的，既希望女性性開放，又希望女性性保守」、「化妝可以增加對男性的吸引力，但理解要準確，核心是顯得年輕，核心之核心是讓眼睛顯得大」、「把自己的知識水平、心理水平、人品水平提升到你所希望的優質男性水準是很重要的必要而非充分條件」。

華東師範大學「愛情心理學」課程PPT網傳圖片。（視頻截圖）

這些課件圖片迅速引發許多網民批「不堪入目」，有「物化女性」「言論辱女」之嫌。有學生證實，該課件確為華東師大2024年「愛情心理學」課程的課件。

華東師大的「花獅選課貓」小程序顯示，「愛情心理學」課程類別為教育心理系列，任課教師為副研究員龔某，龔某的其他課程還包括「管理心理學」等。

據報導，在課程內容被傳出之後，華東師大地理科學學院一位工作人員也表示「，愛情心理學」課程已暫停。「華東師範大學對課程有較高要求，學院正在核實相關情況，學校也會盡快處理。」

有華東師大學生證實，「愛情心理學」課程群中已公示：「經學校研究決定，龔某不再擔任「愛情心理學」任課教師，將由心理與認知科學學院老師負責完成後續課程講授。本周五停課一次。」

一名華東師大學生介紹，龔某的「愛情心理學」課程在閔行校區和普陀校區一周各上一節，兩節課的選課人數都約在150人。「愛情心理學」是華東師大學生的APF課程（A=優秀 P=通過 F=不通過），不計入績點、只要通過就可以，「算是通俗意義上的水課」。

有一名去年曾上過龔某「愛情心理學」課程的學生表示，去年龔某的這門課程已讓他感到不適，「去年曾教唆女生如何判斷一個男性是否富有，告訴大家嫁給一個富有的男人是女人最好的出路。」今年看到的課件讓他感覺老師變本加厲了。「身為地理科學學院的教師，龔某為何能夠開設愛情心理學和管理心理學的課程？」

當事人龔某目前尚未對此回應。