戀愛腦？男「供養」女友和她老公10年被騙240萬 還盼警撤案

示意圖。（取材自微博）

初中畢業、已婚育有一子的張姓女子謊稱自己是名牌大學畢業、單身，營造「精英人設」與與王姓男子談戀愛，王男對張女有求必應，近10年來為她買化妝品、衣物、租房甚至支付「弟弟」的補課費，前後花了240餘萬元（人民幣，下同），某天發現自己成了張女和其家人的「提款機」，王男還念舊情盼警方撤案，讓張女「重新做人」。不過張女仍被判刑八年。

澎湃新聞報導，據上海市崇明區人民檢察院表示，2023年8月初，王男在朋友陪同下前往派出所報案，稱自己在交往中被他人詐騙200餘萬元，對被騙細節卻閃爍其詞。在民警持續追問下，王男才講述了自己被結識近10年的女友張女被騙過程。張女到案後，一開始坦承犯案，後來卻突然翻供。承辦檢察官開展自行補充偵查，最終作出批准逮捕決定。

據調查，張女與王男最早在網路遊戲中結識，張女使用虛假的姓名、年齡，並謊稱自己是名牌大學畢業、單身，在網遊世界中二人逐漸陷入「愛河」，並在線下見面戀愛。王男對張女百依百順、有求必應，張女購買化妝品、衣物、租房等花銷都由王男買單，包括張女的信用卡 還款及所謂的「弟弟」的補課費等也都由王男負擔，前後王男在張女身上花了200餘萬元。

而真實的情況是張女僅初中畢業，在認識王男前就已結婚，所謂的「弟弟」實則是她的兒子，張女及其家人長期處於無業、待業狀態，家庭收入較少，王男在不知不覺中供養了張女的家庭多年。

案發後，張女的家人賠償王男人民幣150餘萬元，並取得了王男的諒解。王男得到退賠款項後，稱自己念及「舊情」，想給張女一次「重新做人」的機會，希望公安機關撤案或檢察機關對張女不起訴。

而王男的態度也恰恰影響到了張女的認罪態度。報導稱，在得知王男對自己表示諒解後，張女自以為只要對王男賠償詐騙錢款並取得諒解，就可以不被處理，才翻供編造理由稱自己沒有詐騙過對方。但在確鑿、充分的證據面前，張女自願認罪認罰並表示會進一步積極退賠，王男也向司法機關提出希望對張女做出從輕、減輕的意見。

日前，崇明區檢察院經過審查認定，張女虛構身分，隱瞞已婚並育有一子的真相，謊稱與被害人王男戀愛、結婚等事由索要財物，獲得王男錢款共計240餘萬元，其行為已觸犯「中華人 民共和國刑法」，應當以詐騙罪追究其刑事責任。綜合考慮張女有自首、積極退賠、認罪認罰等情節，最終法院判處張女有期徒刑八年，並處罰金人民幣十二萬元。

（文中人物均為化名）