觸目驚心…邯鄲少年被3同學用鐵鍬打死、頭臉碎爛 埋蔬菜大棚

網傳三名犯嫌。（取材自X平台）

河北邯鄲肥鄉舊店村近日發生一起殘忍惡劣的初中生霸凌、殺人毀屍事件。三名初中生將受害王姓同學微信 上191元人民幣全部轉走後，拿鐵鍬將其活活打死，頭臉部嚴重碎爛，無法辨認後，再將其掩埋，事後面對詢問否認到底，若無其事上課，直到警方調出監控及轉帳等證據才認罪。此案件引來全網憤怒，紛紛要求修改未成年人保護法：「殺人償命，無關年齡。」

此案受到關注是因為自稱受害王姓同學的姑姑在網上發文稱，涉案三名初中生長期霸凌王姓同學，3月10日，三人合夥將王姓同學騙至蔬菜大棚後，把其微信上的191元全部轉走，手機關機搶走。隨後，三個人分工合作，有人回家拿鐵鍬，有人控制王姓同學，有人在大棚門口望風，「有預謀，分工明確」。

下午5點，三個人用鐵鍬把王姓同學活活打死，致臉部嚴重碎爛，最後掩埋屍體。家屬和警察多次上門詢問孩子情況，三人拒不交代，「心理素質極佳」，犯案後第二天正常面不改色去上學，還以王姓同學被「一個不認識的小矮個帶走了」分散家屬和警察的注意力，直到家屬調取監控才承認，埋屍處就在主嫌家門口幾百米處，被害同學臉部和頭部被鐵鍬鏟得面目全非。

張莊村委會昨天證實，網傳消息屬實，三名犯罪嫌疑人已被抓捕。該案隨即引發網路強烈關注，相關話題一度衝上熱搜，但深夜時相關報導突然接連被從入口網站、微博 上撤下，引發大批網民怒批「這也要掩蓋？是一條人命耶」「我就守在這裡，看你們何時才要面對」。

「巧合」的是，今（14日）天上午，微博又出現了相關話題，陸續有報導出現，截至今天中午，相關話題閱讀量總計已超3千萬次。據新黃河報導，肥鄉區公安局舊店派出工作人員表示：「案件正在處理中。」小光所在學校尚未對此回應。

報導引述受害人的父親王先生表示，他的孩子今年13歲，就讀於邯鄲市肥鄉區某中學。3月10日下午1點左右，孩子告訴他奶奶有同學約他出去玩，下午5點再給他打電話時卻關機，家裡急著尋人到晚上10點未果，於是報警。

警方通過視頻監控發現，與受害人同行的還有另外三名男同學。3月11日凌晨2點，警察與村書記一起去詢問了這三名學生，三人均表示沒有見過受害人。王先生再查孩子的微信紀錄，發現孩子曾給其中一名學生轉過幾百塊錢。在監控視頻和轉帳紀錄的證據下，這三名學生才說出受害人被埋在了北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非。」王先生悲憤地表示，三名十三四歲的學生，竟能如此心狠手辣，不僅涉嫌殺害自己的兒子，還將遺體進行掩埋，毀屍滅跡。

王先生哽咽著說，小光是一名非常聽話、脾氣好、性格好的孩子，在家會自己洗衣做飯收拾家務，非常讓人省心。此前孩子就曾表示不願上學，「我們以為孩子貪玩，並沒有當回事，後來才知道孩子在學校受到了霸凌。」

王姓同學被害事件引發眾怒，網民紛紛留言「強烈要求修改未成年人保護法」，並指日本 今年年初也破例判決了一個未成年人死刑，對這種兇手應判處殺人償命；而且三名犯嫌涉及搶劫、殺人、團夥作案，「殺人償命，無關年齡大小」「必須死刑！管你是不是未成年」「性質極其惡劣」「太可怕了，惡魔在身邊」。