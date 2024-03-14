我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX星艦第3度試射順利升空 但重返大氣層失蹤

波音輪胎又出包 美航249人緊急迫降洛杉磯

觸目驚心…邯鄲少年被3同學用鐵鍬打死、頭臉碎爛 埋蔬菜大棚

中國新聞組／北京14日電
網傳三名犯嫌。（取材自X平台）
網傳三名犯嫌。（取材自X平台）

河北邯鄲肥鄉舊店村近日發生一起殘忍惡劣的初中生霸凌、殺人毀屍事件。三名初中生將受害王姓同學微信上191元人民幣全部轉走後，拿鐵鍬將其活活打死，頭臉部嚴重碎爛，無法辨認後，再將其掩埋，事後面對詢問否認到底，若無其事上課，直到警方調出監控及轉帳等證據才認罪。此案件引來全網憤怒，紛紛要求修改未成年人保護法：「殺人償命，無關年齡。」

此案受到關注是因為自稱受害王姓同學的姑姑在網上發文稱，涉案三名初中生長期霸凌王姓同學，3月10日，三人合夥將王姓同學騙至蔬菜大棚後，把其微信上的191元全部轉走，手機關機搶走。隨後，三個人分工合作，有人回家拿鐵鍬，有人控制王姓同學，有人在大棚門口望風，「有預謀，分工明確」。

下午5點，三個人用鐵鍬把王姓同學活活打死，致臉部嚴重碎爛，最後掩埋屍體。家屬和警察多次上門詢問孩子情況，三人拒不交代，「心理素質極佳」，犯案後第二天正常面不改色去上學，還以王姓同學被「一個不認識的小矮個帶走了」分散家屬和警察的注意力，直到家屬調取監控才承認，埋屍處就在主嫌家門口幾百米處，被害同學臉部和頭部被鐵鍬鏟得面目全非。

張莊村委會昨天證實，網傳消息屬實，三名犯罪嫌疑人已被抓捕。該案隨即引發網路強烈關注，相關話題一度衝上熱搜，但深夜時相關報導突然接連被從入口網站、微博上撤下，引發大批網民怒批「這也要掩蓋？是一條人命耶」「我就守在這裡，看你們何時才要面對」。

「巧合」的是，今（14日）天上午，微博又出現了相關話題，陸續有報導出現，截至今天中午，相關話題閱讀量總計已超3千萬次。據新黃河報導，肥鄉區公安局舊店派出工作人員表示：「案件正在處理中。」小光所在學校尚未對此回應。

報導引述受害人的父親王先生表示，他的孩子今年13歲，就讀於邯鄲市肥鄉區某中學。3月10日下午1點左右，孩子告訴他奶奶有同學約他出去玩，下午5點再給他打電話時卻關機，家裡急著尋人到晚上10點未果，於是報警。

警方通過視頻監控發現，與受害人同行的還有另外三名男同學。3月11日凌晨2點，警察與村書記一起去詢問了這三名學生，三人均表示沒有見過受害人。王先生再查孩子的微信紀錄，發現孩子曾給其中一名學生轉過幾百塊錢。在監控視頻和轉帳紀錄的證據下，這三名學生才說出受害人被埋在了北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非。」王先生悲憤地表示，三名十三四歲的學生，竟能如此心狠手辣，不僅涉嫌殺害自己的兒子，還將遺體進行掩埋，毀屍滅跡。

王先生哽咽著說，小光是一名非常聽話、脾氣好、性格好的孩子，在家會自己洗衣做飯收拾家務，非常讓人省心。此前孩子就曾表示不願上學，「我們以為孩子貪玩，並沒有當回事，後來才知道孩子在學校受到了霸凌。」

王姓同學被害事件引發眾怒，網民紛紛留言「強烈要求修改未成年人保護法」，並指日本今年年初也破例判決了一個未成年人死刑，對這種兇手應判處殺人償命；而且三名犯嫌涉及搶劫、殺人、團夥作案，「殺人償命，無關年齡大小」「必須死刑！管你是不是未成年」「性質極其惡劣」「太可怕了，惡魔在身邊」。

微信 微博 日本

上一則

中國駐南非前大使陳曉東 任中國外交部副部長

下一則

中美再陷低潮？中國發布報告批美操控言論自由

延伸閱讀

青少年遭霸凌 洛縣提供資源協助

青少年遭霸凌 洛縣提供資源協助
抓同學下跪道歉、連呼20巴掌 台灣某高中霸凌如黑道情節

抓同學下跪道歉、連呼20巴掌 台灣某高中霸凌如黑道情節
新州校園警訊 網路霸凌案件激增

新州校園警訊 網路霸凌案件激增
拆台風波扶輪社當面道歉 台幻術師大仙再籲停止肉搜霸凌

拆台風波扶輪社當面道歉 台幻術師大仙再籲停止肉搜霸凌

熱門新聞

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30

超人氣

更多 >
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題

女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題
從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場
洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民野蠻攻擊

洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民野蠻攻擊