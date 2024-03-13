穗男開車沿路撞 撞倒人後未減速 釀11人傷還肇逃

被撞倒的民眾躺在地上。(視頻截圖)

廣州市中心日前發生交通事故，一輛轎車撞倒多人，至少有11人受傷，肇事駕駛黃男一度逃離現場，但最後被警察帶走調查。目前無法確認這名駕駛肇事是操作不當，還是蓄意撞擊。

香港 無線電視新聞報導，廣州交警部門事發個多小時後通報，涉案車輛上午9時行經中山四路及廣仁路一帶時，先後撞擊多名行人和多輛電動腳踏車，經調查取證後，白色的肇事車輛和受損電動自行車已被拖離。

封面新聞報導，據事故親歷者和目擊者表示，白色肇事車疑先後途經廣州越秀區中山四路、中山五路、廣大路、廣衛路，一路多次從機動車道駛入非機動車道，碰撞電動自行車和路口行人，最終在廣仁路撞上一輛停在路邊的公交車後氣囊彈出，車輛駐停。目擊者稱，肇事司機黃某叼著菸下車，隨後跑離事故現場。

在廣大路被肇事車碰撞的電動自行車車主陽先生表示，肇事車從中山五路由東向北轉向後，從機動車道突然沖入了非機動車道，一位在非機動車道的阿婆被肇事車撞後，在路邊站不起來，「可能是腿骨折了。」當時，這個地方是一個雙向單車道，機動車道沒有堵車，「它撞完阿婆和我的電動車 後，沒有減速繼續在廣大路和廣衛路口和行人發生碰撞，」陽先生稱。

被撞倒的民眾躺在地上。(視頻截圖)