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安徽、山西兩地礦災 至少12死

中國新聞組／北京12日電
淮南礦業集團潁上謝橋煤礦是潁上縣一家大型企業。(取材自微博)
淮南礦業集團潁上謝橋煤礦是潁上縣一家大型企業。(取材自微博)

位於安徽省的淮河能源控股集團謝橋煤礦11日發生瓦斯爆炸事故，造成7人喪生，還有2人被困井下仍在救援中。同一日，山西中陽縣一煤礦場也發生潰倉事故，5人罹難2人失聯。

新華社報導，11日12時10分許，淮河能源控股集團煤業分公司謝橋煤礦發生一起瓦斯事故，經初步了解，該礦在封閉2131（3）工作面採空區發生瓦斯爆炸，造成現場24人涉險。事發後，有22人升井，其中升井時已重傷的8人中有7人死亡。目前還有2人被困井下。

據了解，該礦為國有重點煤礦，核定生産能力960萬噸/年，屬煤與瓦斯突出礦井，水文地質類型為極複雜，煤層自燃傾向性為自燃，煤塵有爆炸危險性，處於正常生産狀態，證照齊全。

另根據央視新聞客戶端消息，11日22時45分，山西省中陽縣桃園鑫隆煤業有限公司井下煤倉發生潰倉事故，7人被埋，至12日7時共搜救發現5名礦工，經現場醫護人員確認，均無生命徵象。失聯2人，正在緊張搜救當中。

路透報導指出，煤礦事故在中國並不罕見，河南省平頂山市今年1月也發生一起重大煤礦場事故，造成16人喪命。

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