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河南15歲男孩玩直播抽獎 花光姊17萬彩禮 父3萬工資也沒了

中國新聞組／北京12日電
15歲男孩玩直播抽獎花光姊姊17萬元彩禮，男孩父親得知後接近崩潰；示意圖。(取材自網易號/三叔侃教育)
15歲男孩玩直播抽獎花光姊姊17萬元彩禮，男孩父親得知後接近崩潰；示意圖。(取材自網易號/三叔侃教育)

河南濮陽一名15歲男孩看直播抽獎上癮，瞞著家裡人偷偷將姊姊的彩禮錢和家裡的積蓄全部充值抽獎，最後一分不剩全部賠光。男孩父親得知後接近崩潰，嚎啕大哭，「17萬（人民幣，下同，約2.4萬美元）彩禮，3萬工資，一分都不剩，全部玩完了。」

頂端新聞報導，男孩親戚說，本來就家庭條件比較困難，男孩父親去年還出意外導致雙腿骨折，失去勞動能力，這下子全部錢都沒了，看著都可憐。

而男孩姊姊說：「本來彩禮錢是打算留著給弟弟以後結婚買房子用的，誰知道會出這事。」

據報導，男孩是看直播玩一款盲盒抽獎的小遊戲被吸引，想著賺點錢，玩著玩著上頭了，不知不覺把錢全部充進去來，充了15萬元，另外還有幾萬元用於吃喝玩樂了。

此事一出，網友們議論紛紛。有的網友坦言，應該狠狠嚴懲這些直播抽獎平台，帶著賭博性質的遊戲引誘用戶，尤其是未成年人沒有辨識能力，容易犯錯。也有網友稱，男孩才15歲，是怎麽得知銀行卡密碼，長輩們監督不到位。

還有網友們站在另一角度，為什麽姊姊的彩禮錢全部都留下來？15歲，年齡不小了，該為自己的行為負責，只充了15萬元，剩下5萬多元都吃喝玩樂了，想想都恐怖。

報導評論指出，直播平台的盲盒抽獎遊戲帶有賭博性質的引導，確實應該進行嚴格的監管和整治。近些年來多少案例屢屢發生，不知道改寫了多少人的一生，造就了多少家庭的破碎。

此外，男孩家庭也應該承擔責任，作為監護人，監督不到位。而男孩本身也不太懂事，家裡條件比較困難，不說直播抽獎充值，吃吃喝喝幾萬塊錢的揮霍，成年人也不敢這麽隨意。

報導指出，網友們評論不一，都有道理，家長監督力度不夠，平台監管不嚴，男孩本身未成年也容易受到引誘，賭博性質，本身就是對價值觀的引導敗壞。

河南

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