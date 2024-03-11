過機圖像異常…福州入境行李箱裡 藏316個LV二手包

福州長樂機場海關在監管進境航班時，通過先期機檢發現一名旅客行李過機圖像異常，後續開箱查驗發現，該名旅客的多個行李箱中均裝滿了舊LV包。（中國海關總署）

中國福州長樂機場海關日前在X光掃描旅客行李時，發現一件行李箱的顯示圖像異常，打開一看原來該行李箱裡塞滿了316個二手的LV（Louis Vuitton）包，全案已移送緝私部門調查。近年來，中國市場近來對「二手奢侈品」需求增加，有數據預測，2025年中國「二奢」市場規模將達到348億元人民幣（約48.67億美元）。

福州長樂機場海關在監管進境航班時，通過先期機檢發現一名旅客行李過機圖像異常，後續開箱查驗發現，該名旅客的多個行李箱中均裝滿了舊LV包。（中國海關總署）

福州海關所屬福州長樂機場海關近日在監管入境航班時，在先期機檢發現一名旅客行李過機圖像異常，開箱查驗後發現，該名旅客的多個行李箱中均裝滿了二手的LV手提包、背包、錢包等共316個包包。

不肖業者為此鋌而走險，也反映了中國對這類二手奢侈品的需求愈來愈大，尤其是在華人 中受歡迎的法國精品LV於上月宣布上調部分產品在中國市場的售價，平均漲幅在6%左右。

據每日經濟新聞報導，很多年輕人把購買二奢納入「新年貨」，「不是全新買不起，而是二奢更有性價比」，根據頭豹研究院數據預測，2025年中國二奢市場規模將達到348億元人民幣。

報導指，淘寶2024年初還為了二奢開了酒店集中直播特別場次，現場招商加上直播帶貨，讓二奢商家日均銷售額提升近300%。