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客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

中國新聞組／北京11日電
現金花束示意圖。(取材自微博)
現金花束示意圖。(取材自微博)

江蘇一花店老闆茆女士近日接到一名陌生顧客要求製作一個5萬2000元（人民幣，下同，約7271.8美元）現金鮮花禮盒訂單，沒想到交貨後，自己的銀行卡被凍結。警方查出這是新型洗錢手法，茆女士收到訂製花束的錢其實是贓款，讓她成了詐騙分子的「洗錢幫兇」；類似洗錢手法還出現在訂製蛋糕等行業。

花店老闆茆女士接接5.2萬元人民幣現金花束大單竟是洗錢。(取材自極目新聞)
花店老闆茆女士接接5.2萬元人民幣現金花束大單竟是洗錢。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，在江蘇開花店的茆女士日前收到一名新客人的訂單，要求製作一個裝有5萬2000元現鈔的鮮花禮盒，稱是為了向女友求婚。這名客人先將錢轉帳到茆女士的銀行帳戶，茆女士再用銀行卡提領5萬2000元的現鈔。沒想到，完成禮盒交付客人手中後，茆女士卻收到銀行卡被凍結的通知，原來這筆錢實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。

詐騙招數五花八門，詐騙分子洗錢的手法也一再推陳出新，引起網民熱議，「花店接5萬2現金花束大單竟是洗錢」關鍵詞一度衝上微博熱搜第一。

報導指出，事實上，這種透過商家客製化服務，將現金放進商品內的洗錢手法屢見不鮮。今年1月，江西永新也有一名花店老闆劉女士報案，稱接到客人下訂「1萬元現金鮮花禮盒」要送給母親，劉女士將花束交給客人後，銀行卡被凍結。

現金花束示意圖。(取材自現代快報)
現金花束示意圖。(取材自現代快報)

除了鮮花禮盒，也有歹徒利用訂製蛋糕服務洗錢。今年1月在陜西榆林的一家蛋糕店，收到一名新客下單訂製結婚紀念蛋糕，並要求將3萬5000元的現金藏在蛋糕內。蛋糕店老闆趙先生將蛋糕交給買家後，隔天他的銀行卡就被凍結。

警方表示，詐騙團夥為快速洗錢，從以往的到銀行取現、換虛擬幣方式，轉為向花店、蛋糕店等商家進行大額消費套現，商戶收到的預付款實際是其他案件的贓款，商戶經營者無意中成為「洗錢幫兇」。

知名公益律師劉東晨則提醒，商家應警惕不合常情的訂單。

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