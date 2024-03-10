我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙班森賀再有身分竊盜 華嫗失2.5萬

地鐵增警力被批 紐約州長禁國民兵攜突擊步槍

「寄生上流」現實版 滬富家女被閨密冒名詐親媽300萬

中國新聞組／北京10日電
佟麗（化名）。（視頻截圖）
佟麗（化名）。（視頻截圖）

上海一名富家女因與家裡關係不好，在外和一名女閨密同住，女閨密看準她與母親和前男友近十年沒聯繫，拿到富家女的微信號後，假冒她身分向富家女母親騙得300餘萬元（人民幣，下同），直到「搾不出油水」，又轉向自己的「戀愛對象」騙錢才東窗事發。儼然南韓電影「寄生蟲」（又譯寄生上流）現實版。

南韓電影「寄生蟲」（又譯「寄生上流」）海報。（取材自微博）
南韓電影「寄生蟲」（又譯「寄生上流」）海報。（取材自微博）

澎湃新聞報導，今年1月2日，上海市公安局松江分局佘北派出所也接到李姓男子報警稱，在此前的一年半時間裡，自己被一個叫佟麗（化名）的女子騙走了39萬元。李男指出，2022年4月與住在同一小區的佟麗相戀。佟麗自稱家境優越，自己還經營了兩家美甲店。2022年5月開始，佟麗以美甲店經營需要周轉、發工資等為由，在一個多月裡向李男借款45萬元後卻提出分手。在李男不斷追要下，佟麗陸續歸還6萬多元後，徹底失聯。

警方調查發現，佟麗口中的兩家美甲店雖然真實存在，但佟麗根本不是美甲店的老闆。而李男多筆錢款確實打進了佟麗和一個佟麗相處近十年的閨密靳靜（化名）的銀行帳戶。民警遂對二人開展追查，發現佟麗已返回老家，而靳靜從2023年6月起，就入住了佟麗老家的一家賓館，松江警方隨後在賓館內找到了靳靜。

靳靜告訴民警，自從2014年與閨密佟麗、男友賈某相識，她生活的全部開銷，就由這兩人承擔。之所以住在佟麗老家的賓館，靳靜稱也是聽從了男友賈某的慫恿。從2015年開始，賈某因要回老家發展，與她分開，九年時間未再見面，他們只在QQ上保持聯繫，賈某一直在網上給她轉錢。自己的微信號從2017年開始便不再使用，而是交給了賈某使用，賈某似乎又把自己的微信號和密碼告訴了佟麗。

警方隨即聯繫上靳靜的母親，告知靳靜獨居外地賓館。靳靜母親對此震驚不已，堅稱絕不可能，她表示，這些年一直在微信上和女兒靳靜聯繫，據靳靜在微信上所說，她已經遠嫁賈某並生了孩子，但婚後麻煩事不斷。為了讓女兒更好地生活，靳靜母親一直通過微信，陸續轉帳300餘萬元接濟女兒和女婿。

對母親這些說法，靳靜一臉詫異表示她不僅沒有結婚生子，也沒向母親要過錢。賈某則說，2015年就和靳靜分開回了老家，之後再沒聯繫過靳靜。

此時，佟麗迫於壓力投案自首，交代了其近10年來一人分飾多角、詐騙多人的犯罪事實。目前，佟麗因涉嫌詐騙罪已被松江檢察院依法批准逮捕。

微信 南韓

上一則

滬女擠地鐵看視頻 平板電腦被車廂間擋板壓裂

下一則

滇男飛杭州持鐵錘搶金店 高呼「有外交豁免權」

延伸閱讀

洛縣華女微信購物 用支票被騙8筆近2萬 只因這疏忽...

洛縣華女微信購物 用支票被騙8筆近2萬 只因這疏忽...
借錢被逼「以身抵債」和閨密爸爸上床 女抵抗驚聞恐怖內幕

借錢被逼「以身抵債」和閨密爸爸上床 女抵抗驚聞恐怖內幕
Baby35歲生日楊冪噤聲 網喊假閨密

Baby35歲生日楊冪噤聲 網喊假閨密
Angelababy35歲生日… 閨密楊冪沒出聲？ 網質疑：塑膠姐妹情

Angelababy35歲生日… 閨密楊冪沒出聲？ 網質疑：塑膠姐妹情

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

2024-03-02 22:50
中國國務院總理李強2023年3月主持首場總理記者會，強調新一屆政府以人民為中心。（中新社）

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

2024-03-04 00:55

超人氣

更多 >
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年
銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室
紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷
漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼

漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼