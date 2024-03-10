「寄生上流」現實版 滬富家女被閨密冒名詐親媽300萬

佟麗（化名）。（視頻截圖）

上海一名富家女因與家裡關係不好，在外和一名女閨密同住，女閨密看準她與母親和前男友近十年沒聯繫，拿到富家女的微信 號後，假冒她身分向富家女母親騙得300餘萬元（人民幣，下同），直到「搾不出油水」，又轉向自己的「戀愛對象」騙錢才東窗事發。儼然南韓 電影「寄生蟲」（又譯寄生上流）現實版。

南韓電影「寄生蟲」（又譯「寄生上流」）海報。（取材自微博）

澎湃新聞報導，今年1月2日，上海市公安局松江分局佘北派出所也接到李姓男子報警稱，在此前的一年半時間裡，自己被一個叫佟麗（化名）的女子騙走了39萬元。李男指出，2022年4月與住在同一小區的佟麗相戀。佟麗自稱家境優越，自己還經營了兩家美甲店。2022年5月開始，佟麗以美甲店經營需要周轉、發工資等為由，在一個多月裡向李男借款45萬元後卻提出分手。在李男不斷追要下，佟麗陸續歸還6萬多元後，徹底失聯。

警方調查發現，佟麗口中的兩家美甲店雖然真實存在，但佟麗根本不是美甲店的老闆。而李男多筆錢款確實打進了佟麗和一個佟麗相處近十年的閨密靳靜（化名）的銀行帳戶。民警遂對二人開展追查，發現佟麗已返回老家，而靳靜從2023年6月起，就入住了佟麗老家的一家賓館，松江警方隨後在賓館內找到了靳靜。

靳靜告訴民警，自從2014年與閨密佟麗、男友賈某相識，她生活的全部開銷，就由這兩人承擔。之所以住在佟麗老家的賓館，靳靜稱也是聽從了男友賈某的慫恿。從2015年開始，賈某因要回老家發展，與她分開，九年時間未再見面，他們只在QQ上保持聯繫，賈某一直在網上給她轉錢。自己的微信號從2017年開始便不再使用，而是交給了賈某使用，賈某似乎又把自己的微信號和密碼告訴了佟麗。

警方隨即聯繫上靳靜的母親，告知靳靜獨居外地賓館。靳靜母親對此震驚不已，堅稱絕不可能，她表示，這些年一直在微信上和女兒靳靜聯繫，據靳靜在微信上所說，她已經遠嫁賈某並生了孩子，但婚後麻煩事不斷。為了讓女兒更好地生活，靳靜母親一直通過微信，陸續轉帳300餘萬元接濟女兒和女婿。

對母親這些說法，靳靜一臉詫異表示她不僅沒有結婚生子，也沒向母親要過錢。賈某則說，2015年就和靳靜分開回了老家，之後再沒聯繫過靳靜。

此時，佟麗迫於壓力投案自首，交代了其近10年來一人分飾多角、詐騙多人的犯罪事實。目前，佟麗因涉嫌詐騙罪已被松江檢察院依法批准逮捕。