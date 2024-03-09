49噸煤車壓頂 山西電動車內3人全身而退 車主下單同款車

一輛裝載有49噸煤炭的大貨車在轉彎時側翻，整個壓在了一輛長安深藍S7之上，車內乘坐的三人奇蹟生還。（取材自快科技）

山西忻州近日發生了一起恐怖車禍，一輛裝載有49噸煤炭的大貨車，在轉彎時側翻，整個壓在了一輛中製電動車 之上。沒想到遭遇「滅頂之災」後，該電動車雖然車廂變形，但車門仍能打開，車內三人死裡逃生，車主透露，其中兩人毫髮無傷，另一人只是肌肉拉傷。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳畫面顯示，大卡車整台側翻；電動車約三分之一的車體被卡車壓住，嚴重變形受損，但前座另一側車門仍能打開，車上駕駛與兩乘客迅速撤出。

不少網友看了影片後表示，「國產車在安全性能上的長足進步」、「這運氣無敵了」、「下一次可能就不會這麼幸運了，和車關係不大」、「這個車肯定是車企收回去打廣告了，同時給車主又送了一台」。

但也有網友認為，49噸壓下來活命是極端偶然性，吹成車子品質好是不妥的。有人看了視頻也表示，「這是後面繼續壓的，人第一時間逃離時候沒壓成這樣，運氣好罷了，貨車重量沒有全壓在上面，給了逃生時間。」

被壓塌的電動車車主表示，事故發生後，車企和當地的經銷商立刻就把他們送到醫院去了，還幫忙處理了很多事情。雖然現在事故的原因還在調查，但車主已經決定再買一輛新的同款車了。