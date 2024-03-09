帶貨自救？高合汽車直播賣牛排 同業：首見車企賣生鮮

日前傳出欠薪、停工停產的高合汽車昨直播賣牛排自救。HiPhi工程項目總監楊悅卿賣力吆喝帶貨，還請來了車主代表、百萬級網紅主播助陣，開播1小時賣出700單商品，銷售額約10萬元（人民幣，下同）。楊悅卿稱直播帶貨是想用勞動努力支持在高合一線工作的夥伴。有網民認為這是營銷炒作搞噱頭，也有人讚高合自救「是真正的勇士 」。

「坐在高合HiPhi X 這樣的大空間6座車裡，享受一頓美好的下午茶。」綜合第一財經、都市快報報導，婦女節當天，楊悅卿現身高合汽車官方直播間帶貨。售貨櫥窗中的商品有15件，包括生鮮、零食特產兩大類，商品價格範圍在29.9元到888元不等，最貴的888元單品為大希地澳洲 M5私宴牛排禮盒套餐。

為給此次帶貨直播吸引更多流量，高合汽車請來了車主代表、百萬級網紅主播助陣。截至發稿，高合汽車直播間粉絲約16萬，本場帶貨直播獲得超90萬點讚。數據顯示，開播1小時賣出700單商品，銷售額約10萬元。

高合汽車直播賣的大希地澳洲牛排套餐。牛排。（取材自紅星新聞）

楊悅卿在直播中表示，現在高合停工停產，因為審計的關係，官方倉庫被封存，不能賣車，也不能發貨，所以沒有營收，只能通過帶貨賣牛排來創造營收，支持那些還繼續堅持在高合公司一線工作的小夥伴，「我們不偷不搶，不丟人。」

他還透露，當天是驚心動魄的一天，本來高合汽車上支持車機系統工作的華為 雲要暫停服務，經團隊不懈努力，才讓華為雲接上了服務，保障了車主們的車子能夠繼續正常使用。

3月7日，楊悅卿在社交平台發視頻稱將開啟直播帶貨，想用勞動努力來給高合的售後服務盡一份微薄之力。他表示這有可能是唯一的一次直播帶貨，也有可能是直播帶貨的一個開端。此前楊悅卿曾在直播中表示，高合汽車會將直播帶貨收入貼補售後服務，從而讓車主們獲得保障。

對此，網民評價褒貶不一，有人認為高合營銷炒作搞噱頭。也有人認為，高合賣貨給員工發工資、保障車主收益，算是自力更生。

此次高合汽車直播帶貨讓不少車企感到驚訝。比亞迪、埃安內部人士表示，一般車企在直播間會以贈送權益等方式，給予下訂購車用戶茶具套裝或服飾等品牌周邊物品，但從沒出現過車企帶貨生鮮的專場直播。

2024年春節假期後，高合汽車工廠被曝全面進入停工停產階段，時間待定六個月，工廠不允許進入，一月份工資延後到二月底發放。隨後，高合汽車創始人丁磊稱接下來三個月會拚盡全力救活公司。2月29日，高合汽車對停工停產期間離職員工發布限時協商解除方案，採取N+1的形式給予經濟補償金，但分四期發放，最早的一期將於2024年9月前發放。