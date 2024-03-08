我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

索千萬逼死IT夫 翟欣欣涉嫌敲詐勒索移送法院

中國新聞組／綜合報導
翟欣欣(右圖)涉索要千萬人民幣逼死丈夫蘇享茂(左圖)，目前已被移送法院。(取材自知乎)
翟欣欣(右圖)涉索要千萬人民幣逼死丈夫蘇享茂(左圖)，目前已被移送法院。(取材自知乎)

2017年，IT創件創始人蘇享茂被閃婚41天的妻子翟欣欣索要千萬（人民幣，下同）財產「逼死」事件曾轟動一時，此案如今有了新進展。蘇享茂的哥哥蘇享龍昨發微博稱，翟欣欣涉嫌敲詐勒索一案已移送法院。

紅星新聞報導，2023年6月9日，微博ID「蘇享茂的哥哥蘇享龍」發微博稱，翟欣欣已被北京海淀警方逮捕。根據蘇享龍在微博發布的「立案告知書」，翟欣欣涉嫌敲詐勒索，刑事立案時間為2023年5月20日。

2017年9月7日淩晨，手機應用WePhone的創始人蘇享茂跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。

據其遺書顯示，2017年3月30日，二人通過婚戀網站認識；同年6月7日領證，並與同年7月18日辦理離婚手續。蘇享茂曾在遺書中提到「資金鏈斷裂，我很絕望」。因此「翟欣欣索要1000萬作為離婚賠償，導致蘇享茂資金鏈斷裂」被外界普遍認為是「逼死」蘇享茂的原因之一。

2018年，蘇享茂家屬提起民事訴訟，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求翟欣欣返還近百萬現金。2023年3月31日，北京市朝陽區人民法院一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

案件民事一審判決中，分別就蘇、翟二人的贈與合同糾紛和離婚後財產糾紛進行了判決。

離婚後財產糾紛一案判決書顯示，根據審理查明的情況，翟欣欣與蘇享茂相識至協議離婚僅110餘天，期間收受蘇享茂贈與的車輛、物品、款價值超過300萬元，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。

判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特征。翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬元。法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人所有權。

2023年5月12日，蘇享茂的哥哥蘇享龍稱，被告翟欣欣撤銷了對其中一起相關民事案件判決的上訴申請，原告家屬於5月12日確認收到翟欣欣的660萬元還款。

微博

上一則

拿兒子衣服混搭 廣西壯族退休女醫師 70歲登巴黎走秀

下一則

90分鐘答21題 王毅10大金句透露出「中國方案」

延伸閱讀

慶祝離婚 新加坡餐廳推特別服務 網友：不能提供熱飲

慶祝離婚 新加坡餐廳推特別服務 網友：不能提供熱飲
錄影談婚事 節目播出前就離婚…小彬彬被罵「騙通告」

錄影談婚事 節目播出前就離婚…小彬彬被罵「騙通告」
泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢

泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢
阿湯前妻反駁：沒有因女兒快成年 贍養費停掉而發愁

阿湯前妻反駁：沒有因女兒快成年 贍養費停掉而發愁

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證