索千萬逼死IT夫 翟欣欣涉嫌敲詐勒索移送法院

翟欣欣(右圖)涉索要千萬人民幣逼死丈夫蘇享茂(左圖)，目前已被移送法院。(取材自知乎)

2017年，IT創件創始人蘇享茂被閃婚41天的妻子翟欣欣索要千萬（人民幣，下同）財產「逼死」事件曾轟動一時，此案如今有了新進展。蘇享茂的哥哥蘇享龍昨發微博 稱，翟欣欣涉嫌敲詐勒索一案已移送法院。

紅星新聞報導，2023年6月9日，微博ID「蘇享茂的哥哥蘇享龍」發微博稱，翟欣欣已被北京海淀警方逮捕。根據蘇享龍在微博發布的「立案告知書」，翟欣欣涉嫌敲詐勒索，刑事立案時間為2023年5月20日。

2017年9月7日淩晨，手機應用WePhone的創始人蘇享茂跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。

據其遺書顯示，2017年3月30日，二人通過婚戀網站認識；同年6月7日領證，並與同年7月18日辦理離婚手續。蘇享茂曾在遺書中提到「資金鏈斷裂，我很絕望」。因此「翟欣欣索要1000萬作為離婚賠償，導致蘇享茂資金鏈斷裂」被外界普遍認為是「逼死」蘇享茂的原因之一。

2018年，蘇享茂家屬提起民事訴訟，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求翟欣欣返還近百萬現金。2023年3月31日，北京市朝陽區人民法院一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

案件民事一審判決中，分別就蘇、翟二人的贈與合同糾紛和離婚後財產糾紛進行了判決。

離婚後財產糾紛一案判決書顯示，根據審理查明的情況，翟欣欣與蘇享茂相識至協議離婚僅110餘天，期間收受蘇享茂贈與的車輛、物品、款價值超過300萬元，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。

判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特征。翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬元。法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人所有權。

2023年5月12日，蘇享茂的哥哥蘇享龍稱，被告翟欣欣撤銷了對其中一起相關民事案件判決的上訴申請，原告家屬於5月12日確認收到翟欣欣的660萬元還款。