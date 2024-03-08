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張家港市府被炸、江蘇省公安廳失火 嫌犯喊懲貪官、還工廠

中國新聞組／北京8日電
張家港市府門口現場一片狼藉。(取材自X平台)
張家港市府門口現場一片狼藉。(取材自X平台)

中國「兩會」召開之際，江蘇省張家港市政府大樓7日上午發生爆炸，大門入口嚴重損壞，事發後有人自稱作案，要求追懲貪官。其後，江蘇省公安廳大樓因不明原因失火冒出陣陣濃煙，但上述訊息在中國網路遭全面封鎖。

張家港市府門口被人引爆瓦斯桶（紅圈處）攻擊。(取材自X平台)
張家港市府門口被人引爆瓦斯桶（紅圈處）攻擊。(取材自X平台)
作案者要求嚴懲貪官。(取材自X平台)
作案者要求嚴懲貪官。(取材自X平台)

根據X平台「李老師不是你老師」發布，江蘇張家港市政府大樓7日上午發生爆炸事件。現場圖片顯示，爆炸後冒出大片白煙，周遭區域明顯可見，政府大樓入口的玻璃和門框嚴重損壞。另一張圖片顯示，爆炸現場有一個變形的瓦斯桶。

一張3月7日早上6時44分署名「袁劍虹」的網路截圖顯示，「張家港市政府是我炸，我要求懲戒貪官，還我工廠，私宅等不平等待遇。正在等待自首」。

根據一份2014年的公開資料顯示，聲稱自己是張家港市政府大樓爆炸實施者的袁劍虹為「張家港和升數控機床製造有限公司」法人代表。截至2024年2月，登記顯示該公司法人是袁林飛。

至截稿，這起疑似官逼民反的人為爆炸抗議事件，在中國網路遭到全面封鎖，官方保持緘默。

江蘇省公安廳大樓因不明原因失火冒出陣陣濃煙。(取材自X平台)
江蘇省公安廳大樓因不明原因失火冒出陣陣濃煙。(取材自X平台)

其後，位於南京市樓高19層的江蘇省公安廳大樓7日下午失火，接近頂層的數個樓層冒出陣陣濃煙，在南京市清晰可見。

事發後，南京警方封閉臨近街道，多輛消防車抵達現場，引發民眾圍觀。許多網友在社群發布影片和圖片，但很快就被刪除，「江蘇省公安廳著火」相關話題被封禁。至截稿，官方沒有通報這起失火事件與原因。

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