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「一整隻雞不吃，走兩步就喘」四川豹胖上熱搜 園方：老了皮鬆弛

中國新聞組／北京8日電
攀枝花公園裡的一隻「發福」的豹子，有網友覺得牠胖成了動畫片「瘋狂動物城」的「豹警官」。（取材自上游新聞）
攀枝花公園裡的一隻「發福」的豹子，有網友覺得牠胖成了動畫片「瘋狂動物城」的「豹警官」。（取材自上游新聞）

近日，四川省攀枝花市攀枝花公園裡的一隻豹，引發全網關注，因為這隻豹的身體嚴重「發福」，有網友稱牠「暴飲暴食」，「胖成了動畫片『瘋狂動物城』( 又譯「動物方城市）的『豹警官』（又譯「洪金豹」）。不過也有人稱牠其實「一整隻雞都不吃，走兩步就喘」。園方則指這隻豹是上了年紀發福，「人老了都要發體，何況是豹子。」

據上游新聞報導，近日網傳一段攀枝花公園裡的一隻豹子視頻衝上了微博熱搜，許多人關注到了視頻中這隻「發福」的豹的體型健康，紛紛留言：「這就是暴飲暴食的後果」「誰家的肥貓」「胖的都喘」「這樣一看就明白海豹為啥叫海豹了」「以為是海豹呢」「胖成了動畫片裡的角色」「工作人員怎麼養的，有沒有飲食管理？」「痛恨虐待動物，但可以餓牠幾頓」。

「瘋狂動物城」的「豹警官」。（取材自微博）
「瘋狂動物城」的「豹警官」。（取材自微博）

攀枝花公園工作人員對於豹子突然爆火感到很驚訝：「今天怎麽都來問這個問題？」他解釋豹子發胖的原因主要有兩個：「一是公園場地有限，豹子的活動量肯定比較少；二是豹子上了年紀，有點老了，人老了都要發體，何況是豹子。」

對於部分網友擔心豹子太胖會導致健康問題，該工作人員就此回應：「牠的健康狀態是沒問題的，我們有獸醫，會定期體檢。至於肥胖主要是毛皮鬆弛了，看著就有點胖，實際上都是正常的，它不可能像野生的那樣矯健。我們這個是圈養的，有10多年了，相當於人類的老年了。」

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