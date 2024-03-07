鍾薛高跌落神壇 從66元急降一支2.5元 網：刺客變欺客

鍾薛高推出3.5元人民幣的平價版雪糕。（取材自微博）

有「雪糕界的愛馬仕」之稱的「網紅雪糕」鍾薛高雪糕從「神壇」墜落，近日在某購物平台的銷售價格已至低位，其中臨期產品甚至低至2.5元（人民幣，下同）一支，從最高超過60元一支到如今2.5元一支，不少消費者表示沒想到鍾薛高的利潤 空間如此之高，有種被騙的感覺，直呼「鍾薛高不僅刺客，還在欺客」。事實上，近年來鍾薛高負面輿論不斷，從「雪糕刺客」到被曝欠薪、之後股份被凍結，甚至列為「被執行人」，昔日「網紅」鍾薛高一步步崩盤瓦解，跌入泥潭。

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封面新聞報導，2018年3月，鍾薛高誕生，名字諧音「中國雪糕」，創始人林盛的目標是「做中國最好的雪糕」。一面市就以獨特的瓦片型雪糕造型和不凡的價格，從眾多冰淇淋雪糕品牌中脫穎而出。2018年推出一款售價高達66元的「厄瓜多爾粉鑽」雪糕，據稱光成本就要40元；2萬支雪糕在15個小時內售罄，鍾薛高一炮而紅，被稱為「雪糕界的愛馬仕」。

售價高達66元人民幣的「厄瓜多爾粉鑽」雪糕。（取材自微博）

然而，2021年中國消費者協會發布消費維權輿情分析報告，指出在監測期內，共收集與鍾薛高相關負面信息3萬8439條。

最為致命的，是注重品質的鍾薛高在品質上多次翻車，甚至涉及虛假宣傳，如宣稱「只選用吐魯番盆地核心葡萄種植區特級紅提」，檢驗報告顯示該紅葡萄幹規格等級為散裝/一級；宣稱「其原材料曾獲得國際獎項與全球機構聯合研發等」，但事實卻並非如此；宣稱「只選用日本 藪北茶」的老樹北抹茶雪糕，實際用鳩坑、龍井、藪北樹等多品種的茶樹鮮葉制成；宣稱「不加一滴水、純純牛乳香」，實則產品配料表中明確含有飲用水成分。

2023年3月，鍾薛高推出了名為Sa’Saa的雪糕，相比售價普遍13至18元/支的鍾薛高產品，Sa’Saa定價只有3.5元，全新低價的雪糕產品在市場卻反應一般。

近年來，鍾薛高頹勢凸顯，「雙十一」榜單和頭部直播間均沒了鍾薛高的蹤影，線上渠道逐漸「拋棄」鍾薛高。2023年下半年被曝出欠薪事件。

當鍾薛高屢次降價也未必能救得了品牌頹勢，消費者開始思考以往重金購買的產品究竟值不值得？是不是證明以前交了「智商稅」？當產品存在巨大的利潤空間是否對消費者造成欺詐？