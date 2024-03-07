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粵「回南天」門聯受潮紅液體橫流 民眾嚇壞：如命案現場

中國新聞組／北京7日電
對聯受潮，紅色液體流到地面，有如命案現場。(視頻截圖)
對聯受潮，紅色液體流到地面，有如命案現場。(視頻截圖)

踏入回南天（又稱「返潮」），廣東多地也進入「潮濕」模式，近日有廣州民眾回家發現，門口一攤紅色液體，仿如命案現場，仔細一看原來是門上對聯受潮，紅色液體流到地面。

來源：YouTube

不少網友在微博分享，近日家中猶如水簾洞般，地板、牆壁不斷出水，到處都濕漉漉。瀟湘晨報報導，不少民眾門口對聯受潮，而廣州周小姐日前發現門口對聯受潮，紅色液體還沿著牆壁流到地面，仿如命案現場，怕嚇到鄰居，拍完影片後立刻把現場清理乾淨。

廣東「回南天」，門口對聯「潮」到掉色。（微博影片截圖）
廣東「回南天」，門口對聯「潮」到掉色。（微博影片截圖）

不少人更因地滑而跌倒，羊城晚報報業集團客戶端「羊城派」報導，據深圳120調度數據顯示，共有47人因地面濕滑摔傷打120求救，其中以20歲至59歲的患者最多，有30人。

網易新聞報導，家住江門的冼女士遇上智慧門鎖出現故障，導致無法進入家門。專家分析認為是門鎖上水霧太多，導致攝影機無法正常識別，或是內部進水，導致鏡頭和主板損壞。

回南天是一種天氣返潮現象，一般出現在春季的2、3月，主要是因為冷空氣走後，暖濕氣流迅速反攻，導致氣溫回升、空氣濕度加大，一些冰冷的物體表面遇到暖濕氣流後容易產生水珠。

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