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用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

中國新聞組／北京6日電
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

經過4天3夜搜救，兩名在秦嶺失聯多日的女性驢友已找到，其中一人已無生命體徵。知情人士透露，救援隊根據腳印向前搜尋時，倖存驢友聽到動靜，用最後一絲力氣吹了一聲口哨，隊員才確定這名驢友的位置。據悉，她們徒步攀登秦嶺東梁時遇到大霧大風走錯路，其中一人探路時不慎摔到懸崖底部遇難，另一人去尋找時被困。

極目新聞報導，這兩名女子駕車至西漢高速秦嶺服務區後攀登秦嶺東梁時失聯，家屬次日向寧陝縣警方報警。隨後，轄區派出所、幹部民眾及周邊地區多支救援隊展開緊急搜救。

據一名參與救援的知情人士透露，4日下午，救援隊搜尋至二道梁子時，領隊和嚮導繼續向前搜尋，其他隊員原地休息。領隊和嚮導向前走了大約1公里時，在雪地中發現了腳印。隨後，搜救人員前往腳印出現的方向——桃園溝附近搜尋，「之後，其中一位女驢友應該是聽到了隊員們的動靜，她用盡最後一絲力氣吹了一聲口哨，隊員聽到後，才確定了這名驢友的位置。」

另據紅星新聞報導，這名吹口哨驢友的同伴不幸摔下懸崖，她繞道下去尋找時被困，其同伴的遺體在附近被發現。

救援隊相關負責人稱，發現失聯驢友時，其中一人已經沒有了生命體徵，另一名倖存驢友即將處於失溫狀態，「隊員們給倖存的驢友提供了食物並幫其取暖，給身體復溫。等她意識清醒後，簡單詢問了情況，便開始向山下轉運。」

他又說，兩名驢友迷路後走的那條路，連當地村民都走不出去，如果原路返回或選擇另一條路，可能不會遇險。

救援現場。（視頻截圖）
救援現場。（視頻截圖）

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