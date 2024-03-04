山東小姊弟燒傷 母和4姨媽剃光頭捐皮 網讚：最美5朵金花

受傷姊弟的媽媽和四位阿姨剃頭捐贈皮膚。（取材自極目新聞）

山東省臨沂市蘭山區汪溝鎮一對六歲和四歲的姊弟，日前在火災中重度燒傷，牽動不少人關心。姊弟倆的二姨閔女士近日說，六歲的外甥女在數日前已完成植皮手術，四歲的外甥則還沒醒過來。包括姊弟倆的媽媽在內，閔女士五姊妹剃光了頭髮捐贈皮膚給外甥女植皮，「只要能救孩兒，要什麼我們都給。」五姊妹被網友稱為「世界上最美的五朵金花」，網友也讚揚姨媽們是「隔層肚皮的親媽」。

嚴重受傷的蛋蛋。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，當天晚上六歲的可可（化名）和四歲的蛋蛋（化名）早早在一間房裡睡了，凌晨3時多，媽媽查看孩子的狀況時發現房間溫度比較低，就打開了房間的空調。大約20分鐘後，突然發現孩子的房間著火了，媽媽趕緊衝進去救兩個孩子，爸爸王先生在附近尋找滅火器試圖滅火。

受傷前的姊弟倆。（取材自極目新聞）

王父說，他妻子先後將兩個孩子從房間救了出來，但孩子們都受傷嚴重，處於昏迷狀態。在救援孩子的過程中，妻子的雙手也被燒傷。

救護車趕到後，將兩個孩子送往臨沂市人民醫院，「從20日到25日，孩子們始終處於昏迷狀態，沒有脫離生命危險。」五天後他們將兩個孩子轉到北京一家醫院接受治療。

姨閔女士說，事發至今，社會上許多愛心人士對妹妹一家提供了幫助。除了線上捐款外，孩子所在的醫院以及臨沂市的政府部門和老家的鄉親都提供了幫助，「外甥女要做手術前，缺血，（老家）村裡人都打電話要獻血，缺O型血，那天晚上有八個人連夜趕來（獻血）。」

閔女士稱，可可和蛋蛋的媽媽是她的三妹，家中一共五姐妹，因為可可要做植皮手術，她們五姐妹一起剃了光頭，捐皮膚給可可做手術。「只要能救孩兒，他們要什麼，我們都給。」