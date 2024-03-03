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「孩子不上早課」引發家長老師開戰 網一面倒選邊站

中國新聞組／上海3日電
學童的睡眠時間與健康攸關學習。示意圖。（新華社）
學童的睡眠時間與健康攸關學習。示意圖。（新華社）

一份「家長因上學時間太早在班級微信群懟老師」的聊天紀錄近日引發熱議，該上海家長在群內表示自家孩子「所有第一節早課不上」、「睡到自然醒」，被老師回「你這個算什麼操作」、「不用來」，雙方因此在群裡「開戰」。相關話題衝上微博熱搜，有超過2.7億人次閱讀，網友幾乎一面倒支持「睡到自然醒」的家長，「再卷也不能卷孩子的健康」。對此，上海市金山區教育局一工作人員回應，此事已溝通解決好了。

家長與老師的聊天紀錄。（取材自極目新聞）
家長與老師的聊天紀錄。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，群聊截屏記錄顯示，在上海金山區某小學一個班級微信群內，一名家長向班裡老師表示：「從今天開始，XX所有的第一節早課不上。讓他睡到自然醒，他現在的睡眠比早課重要些。孩子小，不適合太早起來。作為大人，太早了我也受不了，不想起來。」

家長與老師的聊天紀錄。（取材自極目新聞）
家長與老師的聊天紀錄。（取材自極目新聞）

隨後，有老師在群內回應家長的言論，在後續交談中，家長和老師發生了爭執。

21世紀教育研究院院長熊丙奇分析，家校共育需要的是理性溝通，而不是所謂的霸氣對待學校老師。在互聯網時代，並非誰的聲音大、誰更強勢，就意味著誰有道理，首先需要明確的是平等溝通的重要性。

熊丙奇認為，家長如果對學校的上學時間有意見，不應該懟班主任，因為這個問題並非班主任甚至是學校可以決定的，而應該向當地政府和教育部門反映。熊丙奇指出，中小學生的上學時間，都是有統一規定的，學生上學時間屬於公共決策，而非個別家長任性的問題，「接受義務教育，就需要遵守義務教育的規定。」

白鹿視頻顯示，對此網民幾乎一面倒支持「睡到自然醒」的家長，「哪裡霸氣對待老師了，我怎麽感覺反而老師語氣挺衝」、「再卷也不能卷孩子的健康」、「支持晚點上課，功課多的做不完，晚上很晚睡，早上很早起，早飯不好好吃，開學就生病，搞得人人都要當科學家一樣，願意擺爛的就擺爛」、「客觀的講，小學階段九時半上課，比較合理」。

微信 教育局 教育部

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