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稱雷軍「軍兒」 小米控博主侵權 網民認小題大作

中國新聞組／北京3日電
小米集團董事長雷軍（見圖）被自媒體博主「董老廝說車」稱呼為「軍兒」，小米集團控這名博主侵權。（取材自界面新聞）
小米集團董事長雷軍（見圖）被自媒體博主「董老廝說車」稱呼為「軍兒」，小米集團控這名博主侵權。（取材自界面新聞）

自媒體博主「董老廝說車」近日發視頻稱，自己因為在視頻裡多次將小米董事長兼CEO雷軍稱呼為「軍兒」，被小米公司指控涉嫌侵犯企業的名譽權，還收到小米公司的侵權投訴，要求其刪除相關視頻，引發熱議。不少網民覺得「軍兒」稱呼確實不尊重他人；也有人覺得，雷軍向來以親民接地氣而受到「米粉」喜愛，這是親密的稱呼，發侵權投訴有些小題大作。

綜合白白鹿視頻、香港01報導，根據「董老廝說車」發布的投訴截圖顯示，作者長期用「軍兒」指代其公司領導人，透過戲謔的方式調侃、嘲諷小米公司領導人雷軍，涉嫌侵犯名譽權（企業），請自行核查。如果認為內容不構成侵權，請於1日內提供不侵權聲明及相關的證明材料，並要求下架全部相關的視頻。

「董老廝說車」還拍視頻喊冤稱，自己是足球評論員出身，十餘年來無一文一字被舉報。自己是初代米粉，非常理解小米汽車上市之難，為此創作出一系列作品，意在宣傳、提醒、鞭策、鼓勵，卻被定義為用戲謔的方式調侃、嘲諷雷軍，是對雷軍的人身攻擊。他希望能與雷軍或公司的其他人員進行溝通。如果這個稱呼不道德、不合法，他將接受投訴中的要求，刪除視頻。

目前此事件尚未獲小米公司官方回應。

網民們對「董老廝說車」自稱接獲小米發侵權投訴也持不同看法。不少網民認為，該博主「活該」，就算對方不是知名企業家，對普通人也要有點禮貌，「看了一眼這人的視頻，全都是帶節奏的內容，不被投訴才怪」；「小米汽車還沒有正式發售，還遇見這樣的事情，讓人情以何堪？用雷總經典的一句話：這妥妥的就是來搗亂的嘛。」

也有網民認為小米小題大作，指雷軍原本作風親民，應不會對「軍兒」稱呼有意見，無傷大雅。

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