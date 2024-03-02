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粵村主任涉占地60畝 別墅堪比皇宮 還有16層高樓和廠房

中國新聞組／廣州2日電
廣東揭陽普寧陂老村的一位村主任，被律師揭發涉嫌侵占集體土地蓋豪華別墅，其規模和裝飾堪比宮殿。（視頻截圖）
廣東揭陽普寧陂老村的一位村主任，被律師揭發涉嫌侵占集體土地蓋豪華別墅，其規模和裝飾堪比宮殿。（視頻截圖）

廣東揭陽普寧市陂老村村主任近日被指控侵占了該村60畝的集體土地，據社交平台帳號為「北京郝逸飛律師」的執業律師視頻顯示，侵占的土地中包括一個近七畝的宅基地，上面建有一座豪華別墅，其規模和裝飾堪比宮殿，名下還有一幢16層的高樓和廠房。

來源：YouTube

綜合媒體報導，看了網傳視頻，網友評論「一句話：震撼」。據了解，陂老村面積並不大，而村主任一個人就坐擁60畝地，相當於4萬平方米。光村主任家的別墅就占地6.98畝，兩棟五六層的豪華大樓，還有氣派的大門和圍墻，不說與周邊村民房屋比了，就是對面的村委會大樓，也差了十萬八千裡。有網友戲稱：「村主任憑一己之力，撐起了全村的排面。」

社交平台帳號為「北京郝逸飛律師」的執業律師，曝光廣東揭陽一村主任建豪宅等。（視頻...
社交平台帳號為「北京郝逸飛律師」的執業律師，曝光廣東揭陽一村主任建豪宅等。（視頻截圖）

村主任為啥有這麽多地？其所擁有的土地和財產是否合法？據知，農村宅基地管理嚴格，很多地方都規定了面積標準，建築層高也有限制，就拿事發地普寧來說，平原地區每戶宅基地面積不得超過80平方米，山區不得超過150平方米。而7畝的宅基地，就算是山區，也超了30倍，實在是匪夷所思。

村主任名下還有一幢16層的高樓 （視頻截圖）
村主任名下還有一幢16層的高樓 （視頻截圖）

曝光該事件的律師還曝光了揭陽市東倉村集體土地流失情況，村民稱村幹部找了幾個代表，做了一份村委會的決議，就把土地或租或賣給了個人，錢沒有進行財務公開，不知去向。最終錢沒了，地也沒了。

網友們議論紛紛，有人表示，這背後的水究竟有多深？村書記要麽是流氓，要麽是富豪，普通人去選也是白搭；不能坐視不管，要求相關部門介入調查，還村民們和社會公平正義一個公道。

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