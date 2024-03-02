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報復社會？山東男駕車衝撞小學生釀2死6傷

中國新聞組／北京2日電
山東省德州市下午驚傳蓄意駕車衝撞小學生的惡劣事件。（視頻截圖）
山東省德州市下午驚傳蓄意駕車衝撞小學生的惡劣事件。（視頻截圖）

山東省德州市昨驚傳男子駕車蓄意衝撞小學生事件，多名兒童被撞倒地不起，受傷學童擠爆當地醫院，警方稱已造成2人死亡，6人重傷，肇事的王姓男子被當場抓獲。由於傷者太多，當地民眾排隊為受傷學童捐血，捐血站一度大排長龍。警方尚未說明王男動機，有網民稱他酒駕，也有人說喝了農藥犯案，報復社會心態明顯。官方一度撤下此事件熱搜，被質疑刻意掩蓋。

來源：鳳凰新聞

綜合報導，昨天13時41分，山東省德州市公安局交警部門接群眾報警稱，105國道與101省道交叉口北側寶信加氣站附近發生一起交通事故，王某駕駛黑色轎車行至德城區第三實驗小學安居苑校區門口附近，撞傷大約10餘名兒童，傷者已送往醫院。

網傳視頻顯示，多名小學生被撞到後，有人躺在馬路邊的山坡上，有人躺在地上不動，路面有多處血跡，許多小朋友哭喊，一名小學生大喊「他還有呼吸」。網傳被撞傷的小學生送醫後，當地醫院被擠爆已經滿床。由於傷者太多，當地官方呼籲捐血，大批市民到捐血站排隊自發捐血。

網傳肇事的司機是酒駕，在撞傷小學生之前曾在其他地方撞人，逃離現場後又和別車碰撞，衝撞小學生之前疑似有他車在後面追趕，並稱被撞的死傷者都是小學生，一度傳出被撞倒的學童多達20人，已有至少7人死亡。肇事的黑色轎車車頭損毀，左前輪脫落，顯見撞擊力度之大。王姓男子在車旁倒地不起。

據德州公安昨傍晚發布情況通報稱，事發在下午1時40分左右，德州市德城區安居苑社區南側道路，一名男子駕駛機動車衝撞行人致多人傷亡。目前已造成2人死亡，6人重傷，省市醫療專家正在全力展開救治。駕駛人王某濤（男，46歲）被公安機關當場抓獲，案件正調查中。

中央社報導稱，當地多名網民直指這是一起蓄意衝撞的惡性事件，有人指肇事者酒駕故意撞人；還有人指他事先喝了農藥再犯案，報復社會心態明顯。

中國網管當局在事故後立刻啟動審查，「德州車禍」相關話題在微博被撤熱搜，相關影片、照片被刪除。但網友持續接力轉發，怒斥官方此舉刻意掩蓋事件，阻撓捐血行動。

多名兒童被撞傷後，山東德州市民排隊獻血。(取材自微博)
多名兒童被撞傷後，山東德州市民排隊獻血。(取材自微博)

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