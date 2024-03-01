湖南天門山景區又見跳崖 遊客：男死意甚堅 張開雙手墜落

網傳視頻顯示有人張開雙手從山頂跳下。（取材自縱覽新聞）

湖南張家界市天門山景區近年傳出多起跳崖甚至集體自殺事件，2月28日又發生一起。有遊客目擊，一名男子在未穿戴任何裝備及保護措施下，張開雙手從山頂墜落，嚇得遊客不斷尖叫。目擊者表示，男子跳崖全程毫無猶豫，看來「死意甚堅」。景區則稱相關部門已成立專班處理中，暫未透露細節。

據縱覽新聞報導，2月28日，湖南天門山國家森林公園疑有人跳崖的視頻被不斷轉發。有網民稱是一名男子在山頂一躍而下，不帶一絲猶豫，剛好被對面遊道上遊客拍到了全程。視頻中，一處山體植被被白雪覆蓋，一人站在接近山頂的觀景台一躍而下，隨後傳出多人驚恐的尖叫，未發現跳崖者穿戴翼裝或其他保護裝備。

經過比對，視頻顯示地點與天門山一處觀景台高度相似。同時，受寒潮天氣影響，2月21日晚至22日，湖南張家界天門山迎來龍年首場強降雪，在海拔1500多米的天門山上，最厚的積雪達40釐米左右。

對此，湖南張家界市永定區委宣傳部工作人員2月29日稱，此事已有相關部門正在處理，已成立工作專班，其他情況未給予透露。

根據公開消息，去年天門山景區曾兩次發生跳崖事件。2023年4月7日，張家界永定區發布通報稱4月4日有三男一女共四人在天門山跳崖，其中女子被及時制止，三男跳崖身亡，女子跳崖前因服毒經緊急送醫搶救仍死亡，四人均是自殺。

2023年7月26日，張家界市永定區人民政府新聞辦公室通報，有報導稱「一男子在我市景區拍照時墜崖」，經公安部門查明是鄭某翻越安全護欄跳崖自殺身亡。