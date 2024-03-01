法官太累沒人做？吉林法院拍片邀「公主」、「王子」來上班

吉林省琿春市人民法院官方招聘短視頻中的「小姐姐」，以親切的形象打破了法院工作的刻板印象。（取材自新黃河）

「周六不保證休息，周日休息不保證」已成為基層法官們近年的工作常態，加上高標準的招聘門檻，讓不少年輕人打退堂鼓，以致法院不時出現招不滿人甚至空編現象。為吸引更多年輕人加入司法行列，法院也開拍招聘視頻，調性輕鬆活潑，還請來法院「小姐姐」出鏡，最後還來一句網路熱梗「公主、王子，請上班」作為邀請，「潮味」視頻幾天就獲上千網友點讚。

「你沒事吧？你沒事吧……你沒事你待著幹啥呀！俺們吉林省公務員開始招錄了，你考俺們單位唄……」據新黃河報導，這則出自吉林省琿春市人民法院官方的招聘短視頻中，穿著法院制服、佩戴法徽的「小姐姐」，用詼諧幽默的方式為廣大網友解讀了報考琿春市人民法院的眾多亮點，從舒適的工作環境、融洽的氛圍到豐富多彩的業餘生活。

琿春市人民法院發布的招聘視頻。（視頻截圖）

視頻巧妙地融入了網路熱梗、喜劇化的表演以及地道的東北話，加上帥哥美女的亮相，讓這則原本普通的招聘信息變得生動活潑。視頻結尾，工作人員更是以一句「公主、王子，請上班」作為邀請。視頻於2月23日發布後，短短幾天便收獲了上千名網友的點讚。

而在琿春市人民法院發布的其他短視頻中，也不乏有幾萬甚至幾十萬點讚的熱門作品。除了身著制服的照片，輕觸屏幕「向右滑動」便能看到他們身著便裝、表情活潑的藝術照，盡顯「潮味」。

琿春市人民法院新媒體負責人林陽表示，近年隨著法院系統對人才要求的不斷提高，以及基層法院工作壓力的增大，這使得基層法院在招聘過程中經常面臨門庭冷落的困境，希望通過這種新穎的形式，吸引更多有志青年的加入。

2024年，琿春市人民法院畫招聘4人，涵蓋審判輔助、法官助理和司法文字綜合崗位。其中審判輔助崗位，要求應聘者具備法學或法律專業背景，而法官助理崗位則需要在此基礎上，持有國家A類「法律職業資格證書」。

琿春市人民法院新媒體團隊成員介紹。（視頻截圖）

在琿春市人民法院招聘視頻的下方，不少網友表達了對於報考法院相關崗位的看法，還有網友表示「眾所周知，每年不夠開考比例的都是法院」「不是不想考，而是條件不夠吧」。

林陽坦言，琿春市人民法院的法官們每個月平均需處理超過30件的案件，從早到晚都要忙碌於開庭、撰寫判決書和審理結果等工作，高強度的工作壓力再加上一些高標準，使許多年輕人望而卻步，其所在法院招聘甚至會出現空編現象，而符合條件的報考者則更傾向於選擇更高級別的法院。