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蘇州小鵬P7競速釀火燒車 近期第3起 網驚：電車易爆燃?

中國新聞組／北京1日電
粉色小鵬疑似雨天駕駛速度過快，失控後撞上路邊大樹燃爆燒毀。（影片截圖）
粉色小鵬疑似雨天駕駛速度過快，失控後撞上路邊大樹燃爆燒毀。（影片截圖）

蘇州一輛小鵬P7的電動車昨天和特斯拉Tesla）在雨天飆車過程中，疑因車速過快失控撞向路邊大樹後瞬間起火，整輛車燒成骨架，車主疑死亡。從旁車行車紀錄視頻可見，兩輛車的時速達到99km/h，事故可能因司機駕駛過快引起。小鵬汽車對此表示非常痛心，正配合調查。這已是小鵬汽車自去年10月至今第三起火燒車事故，質量問題引發關注並衝上昨天微博熱搜。

據北京商報報導，2月29日，江蘇蘇州有兩車雨天飆車，其中一輛車因超速失控飛出道路。視頻顯示，粉色車輛行駛速度極快，白色車輛也緊隨其後，隨後，粉色車輛在一路口撞向路邊障礙物失控飛出道路，車輛頓時燃起大火。據悉，起火的粉巴車輛為小鵬p7，車輛破損嚴重，白色為Tesla，公安已介入調查，傷亡尚未公布。但據傳小鵬p7車主疑當場死亡。

車載監控顯示，當時路面有積水，粉色小鵬p7撞車後接連翻轉數圈。知情人士表示，估計司機開得太快了，「直接撞電線桿子，又撞到道路指示牌，又撞到樹，都撞斷。現場挺慘烈的，整個車都燒成骨架了。」事故原因正在進一步調查處理中。

小鵬汽車方面稱：在後台接到碰撞事故告警後，小鵬汽車第一時間進行外呼並協調當地區域人員趕赴事故現場。小鵬同步配合相關部門進行事故勘察處理，同時也對車主家屬提供必要的支持及妥善安排。對於事故造成的人員及車輛損傷感到非常痛心。

據媒體此前報導，2023年10月31日中午，浙江紹興嵊州市一輛小鵬汽車發生冒煙起火事件。經查起火原因是車輛轉彎時撞到石頭，底盤的電池受到外力撞擊，導致熱失控起火。這是小鵬汽車10月第二起類似起火事故。去年10月1日，浙江衢州一小鵬汽車也在路邊起火，經查是電池受到一塊拳頭大小石頭外力撞擊導致熱失控發生火災。

此次小鵬p7火車再度引起網民對小鵬新能源車質量或電池問題的質疑：「電車還是不太成熟」「這就是我不敢買電車的原因」「某種角度來說，電車的確更容易爆燃，主要還是電池本身的原因」。不過也有網民稱這起事故主因應是飆車：「這事故就是自找的，下雨天飆車」「說車子有問題的，建議以後都買坦克」。

出事小鵬P7的同款車，非事故中車輛。（取材自「車界慢慢彈」）
出事小鵬P7的同款車，非事故中車輛。（取材自「車界慢慢彈」）

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