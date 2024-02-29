好友微信名偽裝「文件傳輸助手」 安徽女被騙9年

微信在2023年曾經回應類似事件。(取材自長江日報)

近日，安徽合肥一女子發文稱，一位好友把暱稱改為「文件傳輸助手」，還使用了同樣的頭像，自己用了九年，近日才發現原來這不是官方帳號，事件引發網友關注，並衝上熱搜。

長江日報報導，據梧桐Video報報導，該女子稱，這位好友是2015年左右出於工作原因加上的，該女子自稱是電影博主，由於加自己的人太多，很多好友都沒有改備註。那時候剛開始用微信 不太熟悉相關功能，要用「文件傳輸助手」時直接搜索出來了兩個，於是就選擇了其中一個一直用到現在。因為這個帳號最近發了兩條朋友圈，且暱稱為「文件傳輸助手」，女子這才注意到有問題。

該女子表示，自己平時會發送身分證、照片、視頻等各種私人信息給這個「文件傳輸手」，但九年來，此人都沒有提醒過自己，該女子認為可能對方是在偷窺自己的朋友圈和私人信息。

女子稱，已經和微信官方聯繫，還沒收到回覆，報警後警方也還沒有更好的處理辦法。隨後，該女子發文稱涉事帳號已被投訴封掉了，「事情目前就到此結束吧」。28日上午，該女子再次回應稱「報警不是為了追究責任，是（為了）找到他。以後如果我名下有貸款 、信用危險，我當然第一時間找這個人看是不是他幹的」

2023年6月，有媒體報導過，微信名不能改為文件傳輸助手，相似的名字都不行，比如：文件傳輸肋手、文仵傳輸助手、微信傳輸助手等。且配套的微信頭像也不可以換。因此，有網友對該女子的上述言論提出質疑，「怎麽可能這麼久都沒發現，又是炒作吧」「感覺像是自導自演「九年都沒發現也太離譜了吧。」 該女子回覆稱，在微信修改規則之前，用戶是可以使用同名稱和頭像的，所以自己才一直沒有分辨出來。

另據舒城警方表示，該用戶已封號，記者嘗試改名文件傳輸助手，被系統禁止。