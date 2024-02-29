我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

「孩子跟著挨罵」反詐老陳哭求回警界

中國新聞組╱綜合報導
左為老陳，右為網紅雨化田。(視頻截圖)
左為老陳，右為網紅雨化田。(視頻截圖)

近期以連麥網紅主播來宣傳反詐知識的民警「反詐老陳」在網上迅速走紅，「你是什麼主播」等標誌性話語一度成為網絡熱梗。近日他連線網紅雨化田，喊話全國警方求工作，痛哭自述「家不成家，事業不成事業，再也回不去了」，引起了廣泛討論。

九派新聞報導，直播中，老陳痛哭表示：「這麼多年了，時間能檢驗一個人，我坑誰了？要是有早就扒出來了。大家千萬別打賞，肯定有人會說我們在演戲。」老陳說，現在他家不成家，事業不成事業。每天挨罵，「我不敢回家，孩子都跟著我挨罵，再也回不去了。」

老陳說，他當時辭職是沒有看清楚自己的地位和能力，提出辭職之後三天就給批了。老陳表示，這次求職並不是因為吃不上飯，只是做反詐一個人的力量太有限，還是想聯合公安部門，利用自己有限的能力幹更多事。

反詐老陳辭去公職後，宣布每天公示直播打賞數據，收入全部捐贈。

此前，反詐老陳發布視頻喊話求職競聘協警，「如果敢用我、想用我、能用我的，可以和我聯系，去做協勤或者是返聘」，他表示想繼續從事反詐宣傳。

老陳原名陳國平，2021年9月，反詐民警老陳以連麥網紅主播的方式，宣傳反詐知識而迅速走紅，現在通過個人抖音生活號發布各種反詐宣傳影片。

抖音

上一則

港23條諮詢結束 歐商會：境外干預定義含糊

下一則

港彌補千億赤字 首徵富人稅 僅影響1.2萬人 年收增9.1億

延伸閱讀

不是詐騙…前「黑澀會」美眉闖印度 直播2小時撈190萬

不是詐騙…前「黑澀會」美眉闖印度 直播2小時撈190萬
麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台
欠債4000萬…傳李亞鵬直播哭窮求斗內

欠債4000萬…傳李亞鵬直播哭窮求斗內
星網紅自導自演遭蛋襲 未等判決先離台

星網紅自導自演遭蛋襲 未等判決先離台

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校