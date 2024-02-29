「孩子跟著挨罵」反詐老陳哭求回警界

左為老陳，右為網紅雨化田。(視頻截圖)

近期以連麥網紅主播來宣傳反詐知識的民警「反詐老陳」在網上迅速走紅，「你是什麼主播」等標誌性話語一度成為網絡熱梗。近日他連線網紅雨化田，喊話全國警方求工作，痛哭自述「家不成家，事業不成事業，再也回不去了」，引起了廣泛討論。

九派新聞報導，直播中，老陳痛哭表示：「這麼多年了，時間能檢驗一個人，我坑誰了？要是有早就扒出來了。大家千萬別打賞，肯定有人會說我們在演戲。」老陳說，現在他家不成家，事業不成事業。每天挨罵，「我不敢回家，孩子都跟著我挨罵，再也回不去了。」

老陳說，他當時辭職是沒有看清楚自己的地位和能力，提出辭職之後三天就給批了。老陳表示，這次求職並不是因為吃不上飯，只是做反詐一個人的力量太有限，還是想聯合公安部門，利用自己有限的能力幹更多事。

反詐老陳辭去公職後，宣布每天公示直播打賞數據，收入全部捐贈。

此前，反詐老陳發布視頻喊話求職競聘協警，「如果敢用我、想用我、能用我的，可以和我聯系，去做協勤或者是返聘」，他表示想繼續從事反詐宣傳。

老陳原名陳國平，2021年9月，反詐民警老陳以連麥網紅主播的方式，宣傳反詐知識而迅速走紅，現在通過個人抖音 生活號發布各種反詐宣傳影片。