自認是上尉…四川15歲少年冒充軍官到武裝部 網友：腦洞真大

穿著武警部隊作戰服的15歲少年阿力被警方逮捕。（取材自微信）

四川一名15歲少年夢想成軍人卻不思讀書考軍校，以網購的武警部隊作戰服及假工作證，在朋友圈扮成「軍人」形象，收到網友點讚後，竟自我陶醉到認為自己真是「上尉」，還跑到某人民武裝部要求為自己辦理工作調動，結果當場被拆穿。讓網友們不禁搖頭：「走火入魔了」「現在孩子腦洞可真大」「網路和現實傻傻分不清楚了」。

觀察者網報導，據微信 公眾號「松潘公安」消息，2月26日中午，松潘縣人民武裝部來了一位自稱何鵬的武警某部「上尉」，他遞交「材料」要求工作人員辦理其調入若爾蓋縣某部服役。經古城派出所對這名25歲「上尉」身分核查發現，其並非現役軍人也不叫何鵬，而是四川省廣元市蒼溪縣的一名15歲少年阿力（化名）。

據阿力表示，自己心中一直有一個軍人夢。2023年底在網路上購買了武警部隊作戰服、名為「何鵬」的假「警官證」和假「特種部隊」工作證，平時穿著攜帶離家遊蕩，並在朋友圈扮成「軍人」形象，收到網友點讚後，自我陶醉不能自拔，就自稱是武警某部「上尉」何鵬跑到松潘縣人民武裝部遞交「材料」，要求工作人員辦理其調入若爾蓋縣某部服役。

阿力此舉也讓他的父母懊悔的說，「以前這孩子經常愛刷軍事短視頻，很癡迷，沒想到這次還穿上了『軍裝』成了『軍官』……」目前，松潘縣公安局已介入處理，正進一步辦理當中。

警方起出的假證件。（取材自微信）

松潘縣公安局表示， 根據「軍服管理條例」規定，穿著軍服或者軍服仿制品冒充軍人招搖撞騙的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任；非法生產、銷售、買賣軍服或仿製品的，處1萬元（人民幣，下同）以上10萬元以下的罰款，直至吊銷營業執照、依法追究刑事責任。

阿力（化名）自己寫的請調「材料」。（取材自微信）

對於阿力此舉，網友們大都難以置信：「年紀不大，膽子不小」「這麽小就學會冒充了」「調動去看守所嗎」「入戲太深」「好犀利啊」「但凡多讀點書，15歲想啥呢」「走火入魔」「材料格式也不對呀」「沒有這麽傻的，而且又不是武裝部說調就能調的，也不是本級這麽就能處理的」「逆天」「這孩子真是鬼迷心竅了」「然後，他被調去監獄 部門了」。