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央視揭國安女警翻垃圾找線索 偵查10年終抓獲「內鬼」

中國新聞組／北京29日電
二級英模陳昕茹。（取材自央視）
二級英模陳昕茹。（取材自央視）

央視在2月27日的一檔節目中，揭露國安女警陳昕茹為追查嫌疑人，陳昕茹堅守10年，日復一日分析線索找出證據，最終靠著翻找垃圾找到一張寫有模糊電話號碼的字條，順藤摸瓜抓獲潛伏洩密的「內鬼」與涉案的某國在華人員。陳昕茹的事蹟讓中國網民刷了一排排的讚與致敬，不過也有人說「幾十年的間諜了，近幾年才破獲，有點搓火」。

2月27日，央視「平『語』近人」欄目中，國際關係學院思政課教師張夢然分享了國安警察陳昕茹的事蹟指出，2004年，國家安全機關注意到王某的異常，此人掌握大量國家祕密，經常打著「公務」的幌子，與某國間諜人員頻繁聯繫，以此掩蓋洩密行為。

剛入職兩年的陳昕茹和同事們，對其開展大量工作，但始終無法固定證據。此時，王某突然駐外任職，調查被迫中斷，這成為扎在偵察小組每個人心中的一根「鋼釘」。直到2014年的一天，陳昕茹突然接到線索，嫌疑人王某回國了，她又重新梳理了近十年的案件資料，終於從一個隱祕的細節發現端倪。

據王某的生活習慣，他從來不幹家務，而這天清晨，竟然罕見地出門倒了一次垃圾。「這個舉動太反常了，絕對有問題！」果然，陳昕茹在垃圾中找到了一張字條，上面一串模糊的電話號碼，屬於一個曾與王某見面的某國在華人員。

沿著這一線索，陳昕茹帶領團隊順藤摸瓜，成功固定了王某的犯罪證據，在沒有硝煙的戰場鬥爭，與隱蔽的敵人周旋，陳昕茹用3600個日日夜夜的堅守，揭開了深埋已久的驚天祕密，這顆十年的「釘子」，終於要拔掉了。

報導稱，國安警察警察，一生卻幾乎不穿警服；他們肩負重任，卻要隱姓埋名。他們是國家安全機關的無名戰士，這支特殊隊伍的很多信息都不能公開，有人把他們形象地稱為「背影警察」。

網民們紛紛在報導下留言向國安警察致敬：「跟蹤十年，這是一條大魚！國安戰士們辛苦了」「十年…這是藏得有多深啊」「堅守十年，這需要多大的堅韌和勇氣，致敬國安人」；不過也有網民對辦案效率有意見：「幾十年的間諜了，近幾年才破獲，有點搓火」「近20年才偵破，不知有多少國家機密被洩露了，辦案效率可以再加強一些」。

間諜 華人

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