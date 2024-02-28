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寒蟬效應升級 網站招方言審核員 月薪最高9000元

中國新聞組／綜合報導
安徽省合肥市一家網咖。(路透資料照片)
安徽省合肥市一家網咖。(路透資料照片)

中國被曝有視訊網站正以月薪最高9000元（人民幣，下同）招募粵語、閩南語、吳語等江浙當地方言的審核員。同時，美國社群網路X平台上一些中文簡體字部分涉及中國政情類帳號，近日出現大規模「掉粉」；有分析指出，北京官方加強網管，逐一排查大V百萬粉絲，將讓寒蟬效應升級。

自由亞洲電台報導，今年2月初開始，中國視訊網站高薪招募以各省地方方言為主的審核員，引發網友關注。記者在網路上搜尋發現，2月2日，BOSS直聘招募江浙方言審核員，主要是吳語和江淮地區方言，要求經驗不限，學歷為大專，福利包括5險1金、醫療保險，工作任務是熟悉掌握方言審核。

在獵聘網站，中國方言審核員成了「新增招募職位」。另有微博網友近期上傳的截圖中，出現招聘客家話、江浙方言、閩南語審核員，月薪待遇為7000至9000元人民幣。

據報導，時事評論人士畢鑫指出，最近幾年，中國網民在視頻網站通過暗語、字母、方言或少數民族語言交談中，經常抱怨或發表對政府執政不滿的言論，網路審核員對於地方方言往往束手無策，於是招募懂方言的審核員。

江蘇網民李先生說：「我自己的帳戶被封了好幾個。審核員這次針對地方方言（評論政府），他們（政府）忌諱這類言論，正在清理之中，他們現在看哪兒都是敏感詞，假如你說200公斤、包子等，什麼都不能碰。只能說（審核員）幹這種缺德事，你（招募人）最起碼要給人家（審核員）良心說過得去的薪水，工資不高一點誰會去幹。」

另外，社群平台X著名中國時事部落客「@李老師不是你老師」近日發文警告說，其160萬粉絲正在被中國公安逐一排查。目前已有多人現身說法，講述自己因為關注李老師帳號而被請去「喝茶」的經歷。

現流亡海外、且與李老師有過往來的黃意誠在X上評論道：「一個國家、一個政權究竟要虛弱成什麼樣，才會對一個推特帳號怕成這樣，用國家的資源和力量來迫害、鎮壓一個推特帳號的追隨者？」

黃意誠進一步分析說：「現在俄羅斯對流亡在歐洲的持不同政見者正在展開迫害，我覺得專制獨裁的這些政權是互相學習、互相模仿的，中共可能也會有樣學樣，來製造『寒蟬』效應。」

中國正在逐一列查推特大V的百萬粉絲。圖為一台正在使用的手機。（路透）
中國正在逐一列查推特大V的百萬粉絲。圖為一台正在使用的手機。（路透）
BOSS直聘招募江浙方言審核員，受聘於騰訊影片。（網頁截圖）
BOSS直聘招募江浙方言審核員，受聘於騰訊影片。（網頁截圖）

推特 醫療保險 字母

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