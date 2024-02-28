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貴州駁欠工程款稱「報導不實」 記者曬2.2億明細

中國新聞組／綜合報導
遊人稀少的六盤水市水城區野玉海山地旅遊度假區。(取材自中國經營報)
遊人稀少的六盤水市水城區野玉海山地旅遊度假區。(取材自中國經營報)

「過億債務政府只願付1200萬，女企業家討工程款被批捕」事件發酵，貴州政府回應「報導不實」；中國經營報記者則貼出2.2億明工程明細證據回擊，質問政府「究竟有沒有看文件？」另有媒體評論，儘管女企業家承包工程的時間，與曾在今年1月「出鏡」反腐大片的前貴州省政協副主席李再勇的形象工程高度重合，但在簽協議後，政府不按時還款，相當於失信。

中國經營報26日報導，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建易地扶貧搬遷工程、幼兒園、小學等10個政府項目，持續追討工程款8年；馬藝珈伊及兩名律師上月被以尋釁滋事罪逮捕。

針對此報導，當地政府27日凌晨發布通報回應，指該報導不實。並稱馬藝珈伊負責的10個工程項目，「共計金額約1.63億元（人民幣，下同），目前已支付1.46億元，支付比例89.82%」。

該通報同時指出，馬藝珈伊自2022年起為討要工程款，雇人安裝GPS定位追蹤器跟蹤他人，非法獲取公民個人資訊，更編造虛假訊息、雇人在網上惡意炒作。「行為涉嫌侵害民眾個人資訊罪及尋釁滋事罪，2023年11月27日公安機關依法對馬某某刑事拘留，同年12月27日對其依法逮捕。」

針對「不實報導」的指控，發布該報導的中國經營報記者郝成則貼出相關證據，並在朋友圈發文質問政府，「你究竟有沒有看一下文件，你自己文件裡怎麼說的？」

猛獁新聞報導，網友質疑，2016年至2019年，女企業家所屬公司分別承建了貴州野玉海景區10個項目。短短三年時間，女企業家拿下10個項目，如果是普通人，很難想像能有如此高的得標率，女企業家當年與水城區乃至六盤水市地方政府或地方領導，會不會有更深層的關係？

梳理先前公開報導發現，今年1月播出的「反腐大片」中，曾披露原貴州省政協副主席李再勇在主政六盤水的三年多裡，盲目舉債建設形象工程、政績工程的行為，其中有16個項目已被貴州省列入低效閒置項目。

李再勇主政六盤水市的時間為2013年至2017年，與女企業家馬某2016年開始承包的工程，在時間上有重合。女企業家可能承擔了李再勇政績工程的一部分，這中間是透過正常管道的還是非正常管道獲得了工程，不得而知。

報導指出，不管簽訂承建協議之前，女企業與當地有怎樣的關係，在簽訂協議之後，只要按照約定完成了工程，當地就應該按照協議付款，地方政府如果不按時還款，就相當於失信。

另據極目新聞報導，事件發生後，貴州省委會副書記、省長李炳軍27日在一場會議上表示，各地各部門要嚴格兌現政府承諾，全面清理拖欠企業帳款，切實降低民營企業生產經營成本。

李再勇在反腐敗大片中出鏡。(取材自大象新聞)
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馬某某

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