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昔上海灘大佬落難 豪宅法拍受矚 起標價9000萬元

中國新聞組／綜合報導
這間位於上海浦東的豪宅以起標價9000萬元拍賣。(取材自證券時報)
這間位於上海浦東的豪宅以起標價9000萬元拍賣。(取材自證券時報)

近期，一則豪宅司法拍賣的消息，因曾經的房主是昔日上海灘大佬戴志康，在網路上引發熱議。這間位於上海市浦東新區芳甸路599弄的九間堂別墅，將於3月4日進行司法拍賣，目前評估價值1.27億元（人民幣，下同，約1764萬美元），起標價9000萬元，吸引網友紛紛圍觀這次司法拍賣。

中國基金報報導，戴志康旗下的「證大系」投資版圖涉足地產、金融、文化等多個領域，2007年身家高達100億躋身胡潤中國富豪榜。2022年年末，他因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐欺罪，上海市第一中級人民法院決定對其執行有期徒刑19年，併處罰金2550萬元。

阿里拍賣平台顯示，這間別墅所在小區名稱「九間堂」，東至柳杉路，南至張家浜，西至芳甸路，北至錦繡路。建築面積681.11平方公尺；其中地下面積347.7平方公尺；房屋類型為花園住宅，拍品所有人為戴某康。

該標的目前部分外牆已拆除，門窗均已缺失，從目前公開的圖片上看，該房屋已經非常破敗，內部也雜亂不堪。房屋結構變化較大，有違建登記，買受人須於收到拍賣成交執行裁定書之日起三個月內，拆除違建及恢復房屋原狀，相關費用由買受人自行負擔。

據悉，九間堂是上海知名豪宅，緊靠上海世紀公園，由戴志康旗下的上海證大三角洲置業有限公司開發，屬於中式風格別墅。

據了解，戴志康曾是上海灘大佬，在上海房地產業和金融業一度叱吒風雲，打造了版圖龐大的「證大系」。戴志康身家也曾突破100億元，躋身胡潤百富榜。

不過，隨著時移世易，戴志康一步步落敗。2015年，戴志康痛定思痛，重新梳理證大集團的三大產業：網路金融、文化與大健康，將網路金融認定為證大集團後續的主航道。沒想到，全面轉型網路金融後不久，網貸產業開始崩塌。

2019年，多家P2P公司倒閉，8月初，「證大系」的危機開始爆發。2019年8月12日，終止公司總部及全部分公司人員勞動契約。同日，「撈財寶」停止新增業務，停止儲值服務與債權轉讓服務。8月26日，戴志康向所有用戶明確表示，不甩鍋、不跑路、不失聯，接下來的工作重心會放在債權資產的還款管理、催收上。然而，就在發聲三天後，戴志康向警方自首，整起案件被公諸於眾。

九間堂是上海知名豪宅。(取材自微博)
九間堂是上海知名豪宅。(取材自微博)
網路公開照片顯示，房屋已十分破敗。(取材自微博)
網路公開照片顯示，房屋已十分破敗。(取材自微博)

拍賣 投資 房地產

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