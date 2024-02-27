幫鄰居賣芹菜 賺14元卻被罰10萬 法院：禁強制執行

圖為張某幫賣的芹菜。(取材自央視新聞)

家住福建福州市閩侯縣的張某，因為幫鄰居順手賣了點菜到菜市場，賺了14元（人民幣，下同），但沒想到這些菜竟然農殘超標，因此被罰款5萬元；隨後更因遲遲未繳，被追加罰款5萬元，甚至被告到法院，要求強制執行，事件掀起「小過重罰」的討論後，被裁定不准予強制執行。

央視新聞客戶端報導，事發當天，張某準備到鎮上的批發市場打工，在路過鄰居王大姐家的菜地時，王大姊對張某說，要不要帶一點芹菜到批發市場？張某說，那麼多芹菜在本村的農夫市集賣不了，就拿到鎮上市集去賣。張某花了122.5元接手王大姐的70斤芹菜，然後到一家蔬菜批發商行，以每斤1.95元的價格賣給蔬菜批發商行，也就是說賣了136.5元，轉手賺了14元。

沒想到隔天，該超市所在地的市場監管局在日常監督執法中抽檢了該批芹菜，經送檢，發現毒死蜱項目不符合「食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量」要求，對張某作出罰款5萬元的行政處罰決定。

據報導，張某沒有在法定期限內申請行政複議，也沒有提起訴訟。因為張某逾期不繳罰款，當地市場監督管理局決定對他加處5萬元罰款，也就是總共要罰款10萬元。