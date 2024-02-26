貴州欠債2.2億元 女企業家討款卻被捕

六盤水市水城區玉捨鎮海坪幼兒園。（取材自中國經營報／受訪者供圖）

少數民族女企業家馬藝珈伊控訴，她為貴州六盤水承建扶貧工程等10個政府項目，卻遭六盤水市水城區政府拖欠2億多元（人民幣，下同）工程款八年不還，她不同意以1200萬元平帳，自己和律師竟被當地公安以涉尋釁滋事罪刑拘，悲憤指控當地政府想「以刑化債」；消息衝上熱搜，許多網民怒批「聳人聽聞」「抓人就用不用付錢了嗎」「最大的黑社會就在這裡」。

中國經營網報導，馬藝珈伊為貴州六盤水承建易地扶貧搬遷工程（中央專項扶貧資金項目）等十個政府專案，包括公司承建的「海坪千戶寨」被評為貴州省脫貧標杆，「鞭陀博物館 」則被評為「世界最大鞭陀博物館」。

六盤水市水城區政府涉嫌挪用中央專項扶貧資金，騙取銀行貸款 ，馬藝珈伊持續討要工程款八年，卻遭政府拖欠不還2.2億元，當局反而指使當地公安抓捕企業法人和代理債務執行的律師，公然制造冤假錯案。2023年末，在貴州省高級人民法院聽證會召開當天，馬藝珈伊被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

根據資料顯示，至少有4筆經訴訟確定的債務總額為6954.63萬元，而企業統計認為，另有項目欠款15247.66萬元，即六盤水市水城區政府共欠企業約2.2億元；而地方政府一份彙報文件則承認有9000餘萬元欠款。水城區相關負責人尚未回應。

據報導，47歲的馬藝珈伊在拒絕區政府化債方案後擔心自己被抓，給家人留下了一封信，認為自己並未「尋釁滋事」，而是有些人想要「以刑化債」。

馬藝珈伊在信中講述自己被逼債的經過：「2020年2月開始，機械商、材料商及各施工組開始逼迫追要欠款，甚至野玉海管委會某某、森林公司領導某某等人多次帶領材料商等債主幾十人，辱罵我、吐口水、軟禁我，到我辦公室喝酒撒尿、打砸、潑油漆。可是明明是水城區政府欠錢不給啊！2022年8月20日，我被毆打全身軟組織挫傷、左肋骨骨折，右腿膝關節至今不能正常行走。」