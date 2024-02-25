南京火災 她堂妹1家4人遇難 他從26樓逃命甩飛拖鞋

航拍南京小區火災現場，防盜窗被燒變形。（取材自看看新聞Knews）

江蘇省南京市雨花台區明尚西苑小區一層架空層電動車 23日火災，造成15死44傷，有遇難者家屬稱堂妹一家四人罹難，有火災親歷者表示，從26樓跑下來拖鞋都甩飛，幾乎無法呼吸，一度感到絕望；而航拍小區火災現場，可見防盜窗被燒變形，景象怵目驚心。

頂端新聞報導，遇難者家屬趙女士表示，她的堂妹一家是明尚西苑失火樓棟7樓的住戶，「堂妹公公剛好回安徽了。之前家屬從警方那得知，堂妹和侄子以及她的婆婆和老公都確認不在了。」她說，堂妹和堂妹夫都在30歲左右，小侄子也只有4歲，她至今不敢告訴二嬸這個消息。

九派新聞報導，家住6棟2單元26樓的王先生表示，事發時是凌晨，他和家人正在熟睡，4時許突然聞到一股嗆人的煙熏味，意識到是著火了，便立刻把家人都喊醒，抓緊時間下樓，根本來不及用濕布或濕紙巾捂住口鼻，也來不及穿外套，只套了件睡衣便往外跑。

「我們一打開門就發現外面白茫茫一片，樓道內沒燈，開著手電筒也看不清路，幾乎無法呼吸，真的很絕望。我是拽著家人連滾帶爬地跑下去的，連拖鞋都甩飛了，中間有一位熱心鄰居借了雙鞋」，他說，其實也有跑不動的時候，但當時不能確定火源在哪，沒有管理人員的通知，外界的救援力量也沒到，只能自救，所以跑不動也得跑。

看看新聞Knews指出，儘管目前失火建築已被封控，航拍畫面顯示19層以上受災情況更加嚴重，多個樓層防盜窗被燒變形。事故發生後，省委書記信長星、省長許昆林第一時間作出批示，看望受傷人員和家屬，並召開會議研究部署事故處置工作。

市委市政府主要領導當天接報後立即趕赴現場，成立了火災處置應急指揮部，全力以赴做好現場滅火、被困人員搜救、傷員救治、群眾安置、家屬安撫等工作，並於當天下午召開市安委會（擴大）會議，對事故處置善後和安全隱患排查整治進行部署。

南京市市長24日在新聞發布會上鞠躬道歉，稱深感痛心和自責，「我代表南京市委、市人民政府，向遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深深的歉意。」