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河北女老師「師生戀教室激吻片瘋傳」校方否認遭網友打臉

中國新聞組／即時報導
中國爆出女老師與男學生談戀愛的醜聞。（翻攝自微博）
中國爆出女老師與男學生談戀愛的醜聞。（翻攝自微博）

上海女教師遭舉報出軌學生一事鬧得沸沸揚揚之際，河北衡水一中邯鄲分校也爆師生戀風波，二人在教室熱吻的影片瘋傳。消息指出，該校一名名為田姓的女老師涉與學生發生戀情，甚至有傳出兩人在教室親密熱吻的影片。

根據網傳的影片內容顯示，影片時長約26秒，在看似教室的場景中，一名穿著校服、戴眼鏡的男學生臂彎依偎著女老師，男生提到「小笨蛋要過生日了，姐姐又老了一歲」，而女方則細語回應「是姐姐，不是阿姨」，過程中不斷有親吻動作，畫面中充滿親密互動。 

隨著影片在網路上傳播，事件迅速成為眾人關注焦點。對此，衡水一中邯鄲分校有關工作人員回應稱，學校不存在該名女老師。然而，一名自稱和男學生同屆的網友透露，涉事老師是該校的生物老師，事件發生於2022年，並指出該老師已遭辭退，不在學校任職。

留言區也有多名網友表示，女方確實曾擔任過當時自己的班主任（班導師），「畢業了還能刷到自己高一班主任」。有網友表示，「我是這個學校的，這是真事，而且是去年的事了，這個是我們上一屆的學長。」不過，目前該影片出處仍無法查證。

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