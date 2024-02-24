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電動車進樓層充電起火 南京小區火災釀15死

中國新聞組／北京24日電
逃生者拍到的火災現場畫面。(取材自南方都市報)
逃生者拍到的火災現場畫面。(取材自南方都市報)

江蘇省南京市雨花台區明尚西苑小區23日發生火災，火災已造成15人死亡，44人在院治療。南京市消防救援支隊支隊長梁軍說明，火災原因初步查明，是因一層架空層電動車起火引發。

南京市雨花台區明尚西苑6棟發生火災。(取材自魯中晨報)
南京市雨花台區明尚西苑6棟發生火災。(取材自魯中晨報)

綜合媒體報導，2月23日4時39分，南京市雨花台區明尚西苑6棟發生火災。南京市消防救援支隊指揮中心調派20多台消防車趕赴現場處置，約6時許明火被撲滅。截至23日24時，事故共造成15人遇難，44人在院治療，其中，1人危重，1人重症，42人傷情較輕。

多位6棟居民指出，6棟分為兩個單元，兩單元間有牆體隔離，失火區域主要集中於2單元，目前2單元居民已被安置於附近酒店。

「一樓架空層著火，順著天井很快燒上去了。」一名事發樓棟的住戶指出，她住小區6號樓的15層，她發現起火是在4時30分許，因為當時是一樓架空層的電動車起火，她最後是走樓梯到地下停車場逃生。

住在起火樓棟7層的居民王先生說，他趕緊到廚房用水將家裡的薄被打濕，妻子和兩個孩子也戴上了口罩，一家四口裹上被子開始往樓下走。

南京市雨花台區明尚西苑6棟發生火災，建築被燒黑。(取材自紅星新聞)
南京市雨花台區明尚西苑6棟發生火災，建築被燒黑。(取材自紅星新聞)

報導指出，多位居民提及，6棟1樓曾有電動車停放。現場照片顯示，當日下午，6棟2單元1樓部分區域被圍檔，難以辨認走廊內具體情況，有車輛被焚燒後殘留車架及輪胎，出現大量灰燼，外圍有草木焦黑。也有住戶提到，存放電動車的架空層火勢較猛。

住戶柯先生提到，火勢最大的地方在2單元架空層，那是平時存放電動車的地方，有充電樁。幾年前，該小區就發過電動車起火事故，但似乎沒有引起足夠的重視。

由於電動車進小區樓層充電的現象很普遍，不少網民留言道「應該規定所有電動車都不允許進入室內停車場」、「恐怕又是鋰電池惹的禍」、「 強制小區設立專用充電區」。也有網民質疑，「昨晚通報還是4死，怎麼突然變15死」，更有人提到「海南輪渡不敢多帶電動車就是這個顧慮，著火太危險了」。

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