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中國A股董事長用113個帳戶炒自家股票 損2.4億元

中國新聞組／北京24日電
中國美尚生態董事長王迎燕因聯合私募操縱自家公司股票，違反證券法，被罰款500萬元人民幣。（中新社）
中國美尚生態董事長王迎燕因聯合私募操縱自家公司股票，違反證券法，被罰款500萬元人民幣。（中新社）

中國證監會日前一連掛出多張罰單，其中一案是時任美尚生態董事長王迎燕聯合一家私募，操縱美尚生態股票，兩人在兩年內控制113個證券帳戶，交易金額達800億元（人民幣，下同，約111.66億美元），最終虧損2.38億元。

券商中國報導，時任美尚生態董事長王迎燕與時任上海永樹資產管理有限公司法定代表人季雲，於2018年6月12日至2020年7月3日其間，實際控制吳某等113個證券帳戶（以下簡稱帳戶組），集中資金優勢、持股優勢，連續交易「美尚生態」，對「美尚生態」進行操縱。

王迎燕與季雲在操縱期間，帳戶組交易該股的數量占該股市場成交量的比例平均為32.18%。帳戶組還實施了對倒交易，「美尚生態」價格多次偏離相關指數。

帳戶組累計買入31.41億股，賣出31.38億股，扣除傭金和相關稅費，帳戶組共虧損2.38億元。

證監會認定，兩人構成操縱證券市場行為，違反了證券法。王迎燕是操縱行為的發起者、決策者，季雲則是操縱行為的實施者，兩人分別被罰款500萬元、300萬元。

應當事人王迎燕、季雲的要求，證監會於2023年11月21日舉行了聽證會，聽取了當事人及其代理人的陳述和申辯。本案現已調查、審理終結。

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