四川建水電站恐毀6寺、搬遷2村 藏民抗議逾百人被拘

中國政府計畫在四川省甘孜藏族自治州德格縣崗托鎮汪布頂鄉修建水電站，至少有六座寺廟和兩個村要被迫拆遷，當地藏族僧眾下跪陳情。（取材自薩格爾紮西Sakar Tashi臉書／夏小華提供）

中國四川甘孜藏族自治州德格縣藏民近來多次抗議在金沙江修築崗托水電站的計畫，當地政府為此展開大規模抓捕，逾百名僧侶和民眾被捕。

自由亞洲電台藏語組22日的報導，德格縣汪布頂鄉藏族民眾走上街頭抗議修築水電站，原因是有6座寺廟會因這項建設計畫而被摧毀，其中更有寺廟有可追溯至13世紀的古壁畫，這些在文革期間被搶救保留的宗教遺跡文化將被摧毀。此外有兩個有2000人居住的村莊將被迫搬遷。

西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任達瓦才仁表示，政府至少下令當地3個寺院要搬離，受影響的包括河西（西藏自治區江達縣）的旺波堆鄉、德格的（江東、四川甘孜州）旺波堆村、秀多貢村等，至少有6座寺院在搬遷之列。

報導說，近日最集中的一次抗議發生在14日，當地有超過300名藏人聚集在德格縣政府大樓外，抗議水壩建設。

當地政府陸續抓捕參加抗議的藏族僧侶和其他民眾，人數共逾百人。警方以水炮、胡椒噴霧和電擊槍等鎮壓手段對付抗議人士，有人因此受傷住院。

22日已知有上百人被抓。由於當局對公眾集會嚴密控制和監視，這樣大規模的抗議活動在中國境內的藏人社群相當罕見。

達瓦才仁表示，因為消息被封鎖，當地遭斷網斷電，年輕人手機被沒收，相關照片、影片可能被刪除以防止流出境外。當地政府關閉了汪布頂鄉所有主要道路， 對村莊和寺廟採取嚴格的限制措施。

當地官方20日檢查一所即將被拆除的寺廟時，仍有僧侶跪在官員面前，要求停止修建大壩。