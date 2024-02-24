愈「擦邊」生意愈好？椰樹集團去年賣了50億 繳稅近7億

月18日，徐冬冬發微博稱，「婚禮專用飲料，我們椰汁。」該話題衝上微博熱搜。（取材自微博）

椰樹集團近日舉行2024年新春開門紅大會，會中公布了2023年經營情況，全年銷售總額達到50億元（人民幣，下同），實現全年總銷量70萬噸，同比增長10.26%；上繳稅金6.82億元，同比增長15.39%。報導稱，在椰樹頻繁陷入廣告爭議、獲得潑天流量的近三年裡，它的業績卻屢創新高，顯示愈「擦邊」，業績愈狂飆。

2月20日，椰樹集團2024年新春開門紅大會在海口舉行並公布了上述的亮眼成績。據界面新聞，這是椰樹集團連續第四年實現營收增長。

根據歷年海南省企業100強名單數據，2019到2022年，椰樹集團營收分別為43.28億元、39.89億元、46.16億元、47.19億元。事實上，自2013年起椰樹集團營業收入便一直徘徊在40億左右，且增速大幅放緩，甚至在5個年份出現負值。

直到2021年，椰樹才真正開始逆襲。根據椰樹集團內刊「椰樹人」數據，椰樹2021年、2022年連續兩年實現銷量逆勢增長。2021年銷量比2020年增長16.82%，比2019年增長7.71%；2022年銷量在2021年同期增長兩位數的基礎上再增長5%。

椰樹集團廣告視頻裡的「猛男」們。（取材自微博）

紅星新聞報導，值得注意的是，正是2021年，椰樹開始讓「男人有男人味，女人有女人味」的模特們拍攝廣告短視頻。但早在2019年，國家廣播電視總局就曾在一份通知中提到，椰樹牌椰汁部分版本廣告片面追求感官刺激、宣揚低俗內容、違背社會風尚，價值導向存在偏差，易對廣大受眾尤其是未成年人產生誤導。

不過顯然椰樹集團沒在怕。2023年3月，椰樹的直播間請來了一群身材健碩的男主播，直播內容是跳舞健身。在電商 活動「618」期間，男主播的直播切片視頻在社交媒體廣泛傳播，讓椰樹又上了一次熱搜。近日，網友發出椰樹2024年日曆也引發討論，這款日曆不僅圖像「生猛」，語言表述也十分露骨。椰樹工作人員回應稱，此日曆不出售，僅供內部保存。

據了解，椰樹集團依託企業改革和嚴懲幹部腐敗等舉措，實現快速發展，已連續14年（2010年到2023年）位列海口市工業企業產值第二名、稅金第三名。

今年2月18日，徐冬冬發微博 稱，「婚禮專用飲料，我們椰汁。」該話題引發熱議，衝上微博熱搜。天眼查App 顯示，椰樹集團有限公司於2019年2月申請一款「飲料包裝箱」專利，專利圖片中含有徐冬冬的照片，以及「我從小喝到大」等字樣。該專利已於2020年3月獲授權。