黑龍江夫妻騙取300萬後相約輕生 她亡他卻反悔獨活…下場慘

大海和小娟夫婦夫妻（均化名）約定以注射胰島素的方式一起自殺示意圖。（取材自上游新聞／網路）

黑龍江省一對夫婦因參與「黑彩」欠下巨額債務，兩人先辦離婚再聯手以偽造虛假房產手續等方式，先後騙取7名被害人共計300餘萬元（人民幣）償債。犯行敗露後，兩人因不堪壓力相約自殺，丈夫卻在妻子身亡後反悔。法官判獨活的丈夫扛全責，除依故意殺人等罪判處執行有期徒刑15年，並要退賠7名被害人共260餘萬元。

據法治日報引述吉林省長春市南關區人民法院一份判決書指出，黑龍江省的大海和小娟夫婦因參與「黑彩」欠下巨額債務，為躲避債務，二人辦理了離婚手續，但繼續以夫妻名義在一起生活。為償還債務，二人通過以某小區即將拆遷、拆遷後可獲得更大面積的房屋及臨遷款為由，偽造虛假房產手續，先後騙取7名被害人共計300餘萬元。

眼看事情敗露，大海和小娟不堪精神壓力，便產生了輕生念頭，小娟提議注射胰島素相約自殺。二人通過網路查詢注射劑量後，購買了胰島素、注射針頭、注射筆，隨後來到長春市某賓館。

「咱們先買點彩票吧，萬一中獎了，就不用死了……」辦理入住後，大海提出購買彩票，想著萬一中獎就不自殺了。二人回賓館後寫下遺書，在購買彩票當日夜間，大海查詢到自己購買的彩票並未中獎。

大海承諾將小娟「送走」後自己再自殺，而後小娟持續向體內注射數支胰島素，次日12時小娟開始嘔吐，16時許小娟死亡。大海清理了小娟的嘔吐物，買回壽衣和高度白酒，為小娟擦拭身體、更換衣服，當晚還撥打了親屬電話並告知此事。在親屬的極力勸說下，大海最終放棄了自殺念頭，親屬於第二天趕到現場後向公安機關報案。

南關法院認為，大海與小娟相約自殺，並陪同小娟購買胰島素、注射針管等物品，明確希望並放任小娟死亡，其在小娟死亡過程中，有救助義務卻始終沒有救助，是不作為的故意殺人，其行為已構成故意殺人罪。

鑑於大海的犯罪行為社會危害性相對較小，應當認定為情節較輕；鑑於大海明知他人報警在現場等待，是自首，可依法從輕處罰。最終，南關區法院判大海犯合同詐騙罪，判有期徒刑11年並處罰金20萬元；犯故意殺人罪，判處有期徒刑5年，決定執行有期徒刑15年，並處罰金20萬元。同時判處大海退賠7名被害人共計260餘萬元。

對此，不少網民認為妻子小娟太傻，並質疑法官判刑太輕：「合同詐騙判11年罰20萬，故意殺人才判5年？」「事有蹊蹺」「胭脂扣」「儀式感不應該是他向妻子注射一支，然後妻子幫他注射一支，一人一支這樣注射自殺？」「相約自殺還打電話給親屬，用意很明顯了」「唉！傻女人」「獨留你償債服刑，要還滿蹲滿」。