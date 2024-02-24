90後護士辭職當主播 開線上賭場「賺快錢」還招攬姊妹花當客服

多名主播被查。（取材自紅星新聞）

出生於1994年的段姓女子原本是女護士，辭職後成某網路平台的女主播，靠唱歌才藝賺取打賞結識了陳姓男友，他也是名90後遊戲主播。兩人利用正規平台的開獎小遊戲，隱蔽建立房間，吸引他人參與賭博。段女還找上之前的女同事，一起加入工作室當主播客服。東窗事發後，被四川眉山市洪雅縣警方抓獲，該團夥二審被判1到6年不等有期徒刑。

紅星新聞報導，參與辦案的民警稱，「剛抓獲他們時，他們中的許多人都沒覺得這是犯罪，甚至還不以為然」，段女也是如此，被帶走時還反問警方：為什麽帶自己走？後來知道事情的嚴重性，段女等人才痛哭流涕。

該網路賭博團夥成員以20歲出頭的年輕男女為主。段女還得過該直播平台年度獎項，在積累較高人氣後，通過該平台開獎小遊戲組織「粉絲」，在平台內建立房間，夥同陳男組織「粉絲」利用正規平台的開獎小遊戲，隱蔽建立房間，吸引年輕男性參與賭博。

據報導，參賭人員充值成功後，可在賭博App 上進行博彩，賭博VIP群內有「主管」、「主播」、「客服」等人員24小時不間斷向參賭人員提供博彩信息，參賭人員可在群內隨時聯繫充值參賭。賭博方式也是五花八門，包括足球 、籃球、排球、電子競技等，並採用多手段掩飾其真實身分信息、工作地點、活動規律等。

段女的工作室很快就從之前的幾人擴大到近20人，由一個單間出租房變為在兩棟別墅集中吃、住，統一管理，24小時安排男女主播搭配排班上播，不間斷接注，保證隨時在平台內有人接注和進行賠付。

段某等人的工作室裡，電腦還在直播畫面上。（取材自紅星新聞 ）

報導指出，段女2020年夏天找到之前的女同事糖糖，一番遊說之後，26歲的糖糖帶著當時還不到20歲的親妹妹果果一起加入段女的工作室，在別墅工作室裡通宵達旦地敲擊鍵盤招攬賭客。

糖糖和果果姐妹倆曾有機會退出。事後，果果後悔地表示，最開始不知道這是違法行為，上了兩個月班後就知道了，有過退出的想法，但看到同事們都在「掙快錢」，每月萬元的收入對當時還沒滿20歲、只有中專文化的自己而言，無疑是個巨大的誘惑。於是，兩姐妹都選擇了繼續上班，直至落網。