我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

90後護士辭職當主播 開線上賭場「賺快錢」還招攬姊妹花當客服

中國新聞組／北京24日電
多名主播被查。（取材自紅星新聞）
多名主播被查。（取材自紅星新聞）

出生於1994年的段姓女子原本是女護士，辭職後成某網路平台的女主播，靠唱歌才藝賺取打賞結識了陳姓男友，他也是名90後遊戲主播。兩人利用正規平台的開獎小遊戲，隱蔽建立房間，吸引他人參與賭博。段女還找上之前的女同事，一起加入工作室當主播客服。東窗事發後，被四川眉山市洪雅縣警方抓獲，該團夥二審被判1到6年不等有期徒刑。

紅星新聞報導，參與辦案的民警稱，「剛抓獲他們時，他們中的許多人都沒覺得這是犯罪，甚至還不以為然」，段女也是如此，被帶走時還反問警方：為什麽帶自己走？後來知道事情的嚴重性，段女等人才痛哭流涕。

該網路賭博團夥成員以20歲出頭的年輕男女為主。段女還得過該直播平台年度獎項，在積累較高人氣後，通過該平台開獎小遊戲組織「粉絲」，在平台內建立房間，夥同陳男組織「粉絲」利用正規平台的開獎小遊戲，隱蔽建立房間，吸引年輕男性參與賭博。

據報導，參賭人員充值成功後，可在賭博App上進行博彩，賭博VIP群內有「主管」、「主播」、「客服」等人員24小時不間斷向參賭人員提供博彩信息，參賭人員可在群內隨時聯繫充值參賭。賭博方式也是五花八門，包括足球、籃球、排球、電子競技等，並採用多手段掩飾其真實身分信息、工作地點、活動規律等。

段女的工作室很快就從之前的幾人擴大到近20人，由一個單間出租房變為在兩棟別墅集中吃、住，統一管理，24小時安排男女主播搭配排班上播，不間斷接注，保證隨時在平台內有人接注和進行賠付。

段某等人的工作室裡，電腦還在直播畫面上。（取材自紅星新聞 ）
段某等人的工作室裡，電腦還在直播畫面上。（取材自紅星新聞 ）

報導指出，段女2020年夏天找到之前的女同事糖糖，一番遊說之後，26歲的糖糖帶著當時還不到20歲的親妹妹果果一起加入段女的工作室，在別墅工作室裡通宵達旦地敲擊鍵盤招攬賭客。

糖糖和果果姐妹倆曾有機會退出。事後，果果後悔地表示，最開始不知道這是違法行為，上了兩個月班後就知道了，有過退出的想法，但看到同事們都在「掙快錢」，每月萬元的收入對當時還沒滿20歲、只有中專文化的自己而言，無疑是個巨大的誘惑。於是，兩姐妹都選擇了繼續上班，直至落網。

據報導，此案已二審宣判，陳男和段女犯開設賭場罪，分別被判處有期徒刑6年、處罰金20萬元及有期徒刑5年6個月，並處罰金15萬元。糖糖、果果因犯開設賭場罪，分別被判處有期徒刑1年5個月，緩刑1年6個月，並處罰金1.5萬元；有期徒刑1年2個月，緩刑1年6個月，並處罰金1.2萬元。其餘9人也分別領刑。獲刑，是段女這些年輕人「掙快錢」鋌而走險的代價。

多名主播被查。（取材自紅星新聞）
多名主播被查。（取材自紅星新聞）

足球 App

上一則

愈「擦邊」生意愈好？椰樹集團去年賣了50億 繳稅近7億

下一則

甘肅網紅「楊老二」 社火演出時被灌酒 躺床上休息沒再醒來

延伸閱讀

芝賭場年收近22億 全美第三高

芝賭場年收近22億 全美第三高
賭客回來了 全美賭場去年賺進665億創紀錄

賭客回來了 全美賭場去年賺進665億創紀錄
全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」
賓州Wind Creek Bethlehem賭場喜迎龍年 祥獅獻瑞迎新春 爆竹聲聲博好彩

賓州Wind Creek Bethlehem賭場喜迎龍年 祥獅獻瑞迎新春 爆竹聲聲博好彩

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選