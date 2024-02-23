上海情侶撿14萬元項鍊又丟棄 法院1理由判賠4.5萬 網友吵翻了

示意圖。（取材自微博）

上海一對情侶在商場撿到他人遺失價值14萬元（人民幣，下同）的項鍊，失主要求返還時，二人卻稱項鍊已經扔了，無法返還，被失主告上法院。法官認為，這對情侶未負起應妥善保管遺失物的法律責任，加上項鍊存在折舊，判這對情侶賠償失主損失45000元。此判決讓網友吵翻，有人問「遺失物，還敢撿不？」也有人質疑情侶是將項鍊占為己有了。

據東方網報導，上海閔行法院介紹，2022年8月4日，原告賈某購入某品牌定製項鍊一條，價值142400元。2023年10月5日6時39分，賈某及其朋友經過某商場3樓扶梯平台，其所佩戴的定製項鍊掉落在扶梯口處。當日6時56分，被告林某及其女友在警訊時稱，當時以為是黃金項鍊，就隨手裝在口袋裡帶走。

賈某發現項鍊遺失後報案，因調解無效，賈某訴至法院，請求林某及其女友返還其項鍊。賈某稱，林某及其女友在拾得其遺失項鍊後，以已經丟棄為由，拒不返還，已嚴重侵害原告的合法權益，故要求被告返還原物，若不能返還，則需照價賠償。

林某及其女友則辯稱，撿到該項鍊後以為不值錢，後扔在了小區草坪，無法證明項鍊後又被誰撿走。且他們不認可原告主張的項鍊價值，但願意出於人道主義補償賈某1萬元。

經審理涉案事實和雙方證據，上海閔行法院認為，被告在拾得項鍊後，本應返還權利人或送交有關部門並妥善保管，卻私自將該項鍊帶至家中，並自認已將項鍊丟棄在小區草坪。現有證據證明被告拾得項鍊後未妥善保管導致案涉項鍊滅失，被告對此存在重大過失，應當承擔相應民事責任，在無法返還原物的情況下，應對原告的損失承擔折價賠償責任。

法院表示，原告提供的關於案涉項鍊價值的微信 聊天紀錄、轉帳記錄等證據，證明原告為購買該項鍊花費了142400元。但考慮到案涉物品是國外代購的定製品，存在代購費用支出，且已佩戴一年有餘存在折舊。最終判定被告應當賠償原告損失45000元。賈某不服上訴二審被駁回。案件現已生效。

此事被報導後，相關話題一度衝上微博 上海同城熱搜第一，網友討論激烈。有網友表示，「怎麽證實遺失的是正品？」；也有網友質疑「萬一拾到者並沒有丟棄，而是占為己有了呢？」還有網友表示，「撿到東西丟了很正常吧？」「還得負責保管？」「以後不敢拾金不昩了」。

根據民法典，拾得人在遺失物送交有關部門前，有關部門在遺失物被領取前，應當妥善保管遺失物。因故意或者重大過失致使遺失物毀損、滅失的，應當承擔民事責任。從刑事責任的角度看，以非法占有為目的，非法占有代保管的財物、遺忘物、埋藏物，拒不歸還的，視財產價值可能會涉嫌構成侵占罪。