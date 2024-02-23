佛山貨船疏失 撞斷廣州1大橋5死3傷 網疑橋梁「豆腐渣」

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋22日橋面斷裂坍塌，隨橋架設的供水管道亦斷裂。肇事船隻為5000噸級貨櫃船「良輝688」號，船長60米，船高18米。（央視截圖）

廣東佛山籍集裝箱船「良輝688」昨晨空載由佛山南海往廣州南沙，行經廣州南沙瀝心沙大橋時，因船員操作失當，船身和船頭兩度撞擊橋墩，導致航孔上的橋面斷裂，有四輛車和一輛電動摩托車因此墜落船艙內，共造成5死3傷。肇事船主已被控制，廣東海事局已成立事故調查組開展調查取證。廣東同時開展全面排查整治全市橋梁、道路等風險隱患行動。

廣州海事局副局長尹強昨天表示，「良輝688」清晨5時31分空載行經南沙洪奇瀝水道，左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18號橋墩，船頭再觸碰19號橋墩，致該通航孔上橋面斷裂，造成當時駛過橋面的一輛空載中巴、一輛貨車和一輛電動單車墜落進「良輝688」船艙及水中。

交通部南海救助局立即組織廣州救助基地、深圳救助基地等救助人員趕往救援，並派出高速救助艇「南海救321」及直升機海空馳援。上午11時許發落水車輛疑似位置並水下探摸，下午4時13分將三輛車打撈出水，車內三人均死亡，死者是中巴司機、電動單車司機和小貨車人員。

據現場視頻，車輛墜落瞬間的衝擊力強大，中巴及貨車撈起時均嚴重變形，如紙張般皺成一團。三名傷者中還有二人在醫院救治，目前生命體徵穩定，其中有一名肇事船舶船員輕微傷。

﻿廣州市交通運輸局總工程師鄒小江表示，被撞受損的19號橋墩傾斜嚴重，存在失穩風險，需拆除可能受影響的19號至20號橋墩跨樑。官方將在檢測 評定橋梁損壞情況後確定加固修復方案，盡快恢復交通。當地已立即協調兩條輪渡船保障居民和貨物運輸，南沙區也將對轄區內橋樑開展全面安全排查。

據了解，「良輝688」撞橋時速約5海里／小時，該船上個月剛被相關部門罰款人民幣3萬元（約4170美元）。處罰事由為：因經過特定區域未加強瞭望。

另據極目新聞，瀝心沙大橋是廣州南沙區萬頃沙鎮西南邊的三民島居民出行主要通道，橋斷後雖有渡船仍出行不便。島上還因斷橋造成水管和光纜線斷裂致停水斷網，很多居民因此成箱囤購礦泉水，超市裡的礦泉水和肉都被搶購一空；當地供水公司表示，需四到五天才能恢復正常供水，已安排送水車應急。