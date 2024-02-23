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廣州撞橋事故遇難公交司機 開首班車凌晨4時出門遭死劫

中國新聞組／北京23日電
瀝心沙大橋被撞事故中，墜橋的公交車面目全非。 （取材自揚子晚報）
瀝心沙大橋被撞事故中，墜橋的公交車面目全非。 （取材自揚子晚報）

廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷，遇難中巴車駕駛員梁金華的弟弟表示，哥哥已開了10多年公交車，這次是在發班路上出事；與梁金華同屬一個車隊的公交車駕駛員說，車隊內首班車排班輪替進行，平時乘客以島上學生為主，他透露，梁金華是車隊老成員，「好人一個」。

紅星新聞報導，梁金華駕駛粵A08386D車，執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至南沙區三民大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，車輛隨後掉落，事發當時車上只有駕駛員一人。

梁金華的弟弟指出，他和哥哥都是公交車司機，但不在同一家公司。哥哥已經開了10多年的公交車，此前在番禺區工作，近些年為了兒子上學，又回到南沙本地工作。22日凌晨4時許，梁金華就出門上班，按照工作流程，他要到車場將車開往始發站，開始一天的工作，結果在發班路上遭遇了不幸。他每日的工作任務皆是如此開展，直到晚上7時才下班。

梁金華的弟弟說，22日上午8時許，他接到來自哥哥所在公交公司工作人員的電話，告知其哥哥出了事故，他連忙停班趕回家中。此後，村鎮幹部都到家中慰問，梁金華的妻子十分悲傷，一直在哭泣。

梁家在村莊中的風評良好，不少村民都認識梁家人，提到梁金華都表示是個好人，平時見面都會友好地打招呼。

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