我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

悲傷10分鐘影片曝光 1駕駛發現異樣急掉頭攔停後方車輛

中國新聞組／北京23日電
瀝心沙大橋被撞完整影片曝光，橋面一側第二輛車停車阻止後方車輛。（取材自紅星新聞）
瀝心沙大橋被撞完整影片曝光，橋面一側第二輛車停車阻止後方車輛。（取材自紅星新聞）

佛山籍貨櫃船「良輝688」輪在22日凌晨5時許航經廣州市南沙區洪奇瀝水道時，因船員操作失當，兩度撞到橋墩並致該通航孔上的橋面斷裂，造成5死3傷；案發當時完整影片曝光，影片顯示一輛由三民島駛往新安村方向的車子在5點33分32秒，掉入被輪船撞開的豁口時，該側似乎有車主很快意識到前方塌橋，該車子停下來掉頭，並阻擋隨後的車輛前進。

紅星新聞報導，錄影監視器顯示，可惜的是，由對面駛向三民島的車輛陸續開來，並接連墜入洪奇瀝水道內。墜落的第二輛至第五輛車都是駛向三民島方面，在途經瀝心沙大橋時墜入河中的。該側共有4輛車先後墜入河道內，具體時間分別是：2月22日早上5時34分47秒、5時36分33秒、5時39分46秒及5時40分47秒。

據報導，隨後的早上5時43分33秒，有輛開著大燈車輛繼續朝三民島前行，但其到豁口時減速了，同時，其很快掉頭，並在5時44分03秒攔停了隨後跟隨的車輛。至此，兩側均未見車輛再落水。但在過去十分鐘內，因該事故已導致5輛車墜入河中。

視訊監控顯示，22日早上5時33分，「良輝688」輪船左側開始撞上位於其前行左側的橋墩，17秒鐘後，即5時33分17秒，船頭又撞上右側的橋墩，隨後兩個橋墩之間的橋面滑落，砸到船體。這樣，整艘船幾乎就橫放在兩個橋墩間。

根據官方披露，在該事故共造成5人死亡（空載中巴車駕駛員1人、電動摩托車駕駛員1人、落水小貨車3人），2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。

報導指出，事發的22日一早，有位三民島的村民驅車外出，當他看到開在他前面不遠處的車輛突然消失，並伴隨著還有巨響聲時，他減速才發現橋面斷裂，之後他報警，加上廣州相關部門反應迅速，這才阻止了更大悲劇的發生。

瀝心沙大橋被撞完整影片曝光，橋面一側第二輛車停車阻止後方車輛。（取材自紅星新聞）
瀝心沙大橋被撞完整影片曝光，橋面一側第二輛車停車阻止後方車輛。（取材自紅星新聞）

上一則

廣州撞橋事故遇難公交司機 開首班車凌晨4時出門遭死劫

下一則

佛山貨船疏失 撞斷廣州1大橋5死3傷 網疑橋梁「豆腐渣」

延伸閱讀

長榮：紅海危機對航運界是「一線生機」 影響多久難測

長榮：紅海危機對航運界是「一線生機」 影響多久難測
馬相伯：我是一隻狗，叫了一百年，還未把中國叫醒（上）

馬相伯：我是一隻狗，叫了一百年，還未把中國叫醒（上）
廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯
華埠縱火危險破壞行為 布里德：盡力追究

華埠縱火危險破壞行為 布里德：盡力追究

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨