悲傷10分鐘影片曝光 1駕駛發現異樣急掉頭攔停後方車輛

瀝心沙大橋被撞完整影片曝光，橋面一側第二輛車停車阻止後方車輛。（取材自紅星新聞）

佛山籍貨櫃船「良輝688」輪在22日凌晨5時許航經廣州市南沙區洪奇瀝水道時，因船員操作失當，兩度撞到橋墩並致該通航孔上的橋面斷裂，造成5死3傷；案發當時完整影片曝光，影片顯示一輛由三民島駛往新安村方向的車子在5點33分32秒，掉入被輪船撞開的豁口時，該側似乎有車主很快意識到前方塌橋，該車子停下來掉頭，並阻擋隨後的車輛前進。

紅星新聞報導，錄影監視器顯示，可惜的是，由對面駛向三民島的車輛陸續開來，並接連墜入洪奇瀝水道內。墜落的第二輛至第五輛車都是駛向三民島方面，在途經瀝心沙大橋時墜入河中的。該側共有4輛車先後墜入河道內，具體時間分別是：2月22日早上5時34分47秒、5時36分33秒、5時39分46秒及5時40分47秒。

據報導，隨後的早上5時43分33秒，有輛開著大燈車輛繼續朝三民島前行，但其到豁口時減速了，同時，其很快掉頭，並在5時44分03秒攔停了隨後跟隨的車輛。至此，兩側均未見車輛再落水。但在過去十分鐘內，因該事故已導致5輛車墜入河中。

視訊監控顯示，22日早上5時33分，「良輝688」輪船左側開始撞上位於其前行左側的橋墩，17秒鐘後，即5時33分17秒，船頭又撞上右側的橋墩，隨後兩個橋墩之間的橋面滑落，砸到船體。這樣，整艘船幾乎就橫放在兩個橋墩間。

根據官方披露，在該事故共造成5人死亡（空載中巴車駕駛員1人、電動摩托車駕駛員1人、落水小貨車3人），2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。

報導指出，事發的22日一早，有位三民島的村民驅車外出，當他看到開在他前面不遠處的車輛突然消失，並伴隨著還有巨響聲時，他減速才發現橋面斷裂，之後他報警，加上廣州相關部門反應迅速，這才阻止了更大悲劇的發生。