廣州男出軌兒子女友 摑妻被兒痛揍…街頭大戰震碎網友三觀

正宮推打衣衫不整的兒子女友，父親全力護花還掌摑正宮，兒子忍無可忍與父母扭打。（視頻截圖）

廣東省廣州市一戶人家，因父親出軌兒子女友而在街頭發生肢體衝突，家人互毆影片在網上瘋傳。影片中，兒子為了保護媽媽與父親對打，有網友留言，「兒子會護著媽，這個兒子生得值了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，影片顯示，父親與兒子女友偷情曝光後，兒子與母親一起在大門口處堵住二人。母親氣憤推打兒子的女友，丈夫護著兒子的女友，竟出手掌摑正宮。本就一肚子氣的兒子見狀，立即上前暴打父親。隨後父子倆撕打在一起，直到兩人倒在地上都互不鬆手。與此同時，母親則與女友撕打在一起，後來是警方到場勸阻才讓他們平靜下來。

目前事件已解決，疑似當事人在網上回應，「經當地派出所民警調解後，目前已經和解」。

這場家庭倫理大戲，震動了網友的三觀。有網友表示，「女朋友不能叫公公吧？最多叫伯父。也不能叫兒媳，只能叫未婚女子」、「未登記結婚，不算是出軌，只是道德問題，但父親就不一樣了」、「這個世界終於顛成我不敢想的樣子了」、「這女友到底怎麼想的，好歹也先分手再說吧」。