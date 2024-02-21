「見人就砍」 河南男持刀、噴火槍傷6人 孕婦、小孩都不放過

（取材自瀟湘晨報）

河南 許昌鄢陵縣馬坊鎮發生一起重大刑事案件，嫌犯劉鋒強因土地問題與當地一家麵粉廠產生矛盾，劉某蓄意鬧事，持汽油、噴火槍、刀具等傷人，造成麵粉廠張家父母、媳婦、女兒和幾個孫子重度燒傷，媳婦流產。當地公安局17日發布懸賞通告，追緝嫌犯劉鋒強。公安局後續通報，18日22時許，在湖北恩施被抓獲劉鋒強到案。嫌犯具體作案細節和犯罪動機仍有待調查。

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瀟湘晨報報導，害者家屬張先生表示，劉某和他們一家系本村人，幾年前麵粉廠因想擴大生產規模，租用了村民部分土地，包括劉某家的部分土地。麵粉廠一直在辦理改變土地性質手續，後來劉鋒強又不打算租地給他們，想自己再繼續申請變更土地變更用於開設飯店，但這一過程不順利，並懷疑是張先生一家從中作梗。

張先生說，「在沒有變更的情況他想動工，但這並不合法，被舉報了」，導致雙方的矛盾升級。

案發當天，劉某開車攜帶汽油、噴火槍、刀具等來到麵粉廠和他家放火。

張先生說，「他見人就噴，就砍」。他父母和姐姐在麵粉廠，先後被燒傷，廠房部分區域也被燒毀。後來又到他家，將他妻子和幾個孩子燒傷和砍傷。

張先生說，當時他也在家，但因為對方將房屋引燃，他被困在屋內無法靠近，眼睜睜地看親人受傷害卻無能為力，直到當地警方和消防部門趕到後才將場面控制，親人被送往醫院，嫌犯從現場逃竄。