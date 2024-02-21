我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

涉貪、約砲？花滑金牌柳鑫宇：遭盜號

中國新聞組╱北京22日電
中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）
中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）

中國雙人花式滑冰「冰舞」項目選手柳鑫宇，曾和搭檔王詩玥獲得2017年亞冬會冰舞冠軍，近期他突然衝上微博熱搜第一，原來是他的另一個社交媒體帳號突然更新許多「黑料」，柳鑫宇自爆強姦未成年人將自首、貪汙國家隊經費、賄賂裁判員、出軌、連環約砲，並聲稱會曝光吉林省所有的黑幕及國家隊的黑幕等。

綜合媒體報導，這些內容都讓人驚掉下巴，不僅有柳鑫宇的自拍、酒店照片、身分證、交友軟件短信等等，還詳細講述了柳鑫宇各種行為的經過。

消息隨即衝上熱搜榜，柳鑫宇的冰舞搭檔王詩玥在微博表示，柳鑫宇遭到惡意盜號，「發布內容均不是本人發布，現已報警處理」。隨後，柳鑫宇本人也回應，稱帳號被他人盜取，發布不實信息，對此非常憤怒。吉林省體育局則表示，多部門已介入核查。

中國網友對此議論紛紛，有人認為，柳鑫宇自己有微博帳號，為何是王詩玥替他發聲？等於是把王詩玥拉下水。也有人猜測，是柳鑫宇的前女友不滿分手，為了報復所以將大量私密內容發布上網。

其中一則講述，柳鑫宇在加拿大訓練期間，拿著國家隊的經費，在交友軟體約留學生，約完就拉黑，還拍下照片視頻用於威脅，裡面的女生有些是有家庭的，也有一些是未成年。此外，柳鑫宇的帳號還寫下，拿著國家隊的錢在外面租房，甚至有吸食大麻等行為，柳鑫宇還去開假發票，報銷款打到自己帳號，貪汙國家隊的錢。

帳號又發布柳鑫宇個人及家人胡建新的身分證照片，稱犯罪行為終究還是壓不住，還稱吉林省警察局收錢幫忙壓下去，「但到了今天這個地步也沒有辦法了」。

據報導，該帳號的自我簡介現在也被改為，「本人柳鑫宇，自首強姦未成年，染污國家隊經費，賄賂裁判員，連環約炮，欺騙觀眾」。

對此，吉林省體育局法宣處表示，運動員正在備戰中，懷疑被盜號，多部門已介入核查。目前，該帳號已被設為私密帳號。

中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）
中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）
冰上舞蹈中國隊選手柳鑫宇(左)跟王詩玥（右）。(新華社)
冰上舞蹈中國隊選手柳鑫宇(左)跟王詩玥（右）。(新華社)
中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）
中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）
王詩玥（左）替柳鑫宇聲明稱Instagram被盜帳號。（取材自微博）
王詩玥（左）替柳鑫宇聲明稱Instagram被盜帳號。（取材自微博）

微博 大麻 加拿大

上一則

港人口破750萬 萬名專才添新血 學者憂人口老化嚴峻

下一則

邊看電影邊吃火鍋 北京影院一票難求

延伸閱讀

被盜帳號？中國花滑選手柳鑫宇自爆連環約砲、貪汙公費

被盜帳號？中國花滑選手柳鑫宇自爆連環約砲、貪汙公費
涉貪稱病不出庭 扁為女兒辯護挨轟 悄解除委任

涉貪稱病不出庭 扁為女兒辯護挨轟 悄解除委任
台網紅「晚安小雞」判刑2年 柬埔寨法院曝還擬拍強姦、摘器官影片

台網紅「晚安小雞」判刑2年 柬埔寨法院曝還擬拍強姦、摘器官影片
中國組國家隊攻固態電池 比亞迪、寧德時代等大廠結盟

中國組國家隊攻固態電池 比亞迪、寧德時代等大廠結盟

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元