涉貪、約砲？花滑金牌柳鑫宇：遭盜號

中國花滑選手柳鑫宇的Instagram上傳了許多勁爆內容。（取材自微博）

中國雙人花式滑冰「冰舞」項目選手柳鑫宇，曾和搭檔王詩玥獲得2017年亞冬會冰舞冠軍，近期他突然衝上微博 熱搜第一，原來是他的另一個社交媒體帳號突然更新許多「黑料」，柳鑫宇自爆強姦未成年人將自首、貪汙國家隊經費、賄賂裁判員、出軌、連環約砲，並聲稱會曝光吉林省所有的黑幕及國家隊的黑幕等。

綜合媒體報導，這些內容都讓人驚掉下巴，不僅有柳鑫宇的自拍、酒店照片、身分證、交友軟件短信等等，還詳細講述了柳鑫宇各種行為的經過。

消息隨即衝上熱搜榜，柳鑫宇的冰舞搭檔王詩玥在微博表示，柳鑫宇遭到惡意盜號，「發布內容均不是本人發布，現已報警處理」。隨後，柳鑫宇本人也回應，稱帳號被他人盜取，發布不實信息，對此非常憤怒。吉林省體育局則表示，多部門已介入核查。

中國網友對此議論紛紛，有人認為，柳鑫宇自己有微博帳號，為何是王詩玥替他發聲？等於是把王詩玥拉下水。也有人猜測，是柳鑫宇的前女友不滿分手，為了報復所以將大量私密內容發布上網。

其中一則講述，柳鑫宇在加拿大 訓練期間，拿著國家隊的經費，在交友軟體約留學生，約完就拉黑，還拍下照片視頻用於威脅，裡面的女生有些是有家庭的，也有一些是未成年。此外，柳鑫宇的帳號還寫下，拿著國家隊的錢在外面租房，甚至有吸食大麻 等行為，柳鑫宇還去開假發票，報銷款打到自己帳號，貪汙國家隊的錢。

帳號又發布柳鑫宇個人及家人胡建新的身分證照片，稱犯罪行為終究還是壓不住，還稱吉林省警察局收錢幫忙壓下去，「但到了今天這個地步也沒有辦法了」。

據報導，該帳號的自我簡介現在也被改為，「本人柳鑫宇，自首強姦未成年，染污國家隊經費，賄賂裁判員，連環約炮，欺騙觀眾」。

對此，吉林省體育局法宣處表示，運動員正在備戰中，懷疑被盜號，多部門已介入核查。目前，該帳號已被設為私密帳號。