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高速路免費最後時刻：有人卡點最後一秒 有人超時9秒得付808元

中國新聞組／北京21日電
網傳影片稱江西一收費站00:30分還免費讓車輛通行。（視頻截圖）
網傳影片稱江西一收費站00:30分還免費讓車輛通行。（視頻截圖）

17日晚上11時59分，是中國春節高速免費最後的時刻，不少車主為了省下高速費，也是頻頻上演高難度卡點。有人因為卡點成功省下了高速費，不過也有人沒那麼順利，其中有不少司機被堵在了高速下車口，隨著結束時間的到來，沒能順利通過。

海峽都市報報導，最幸運的應該是廣東潮州的一名網友，曬出其在收費站卡點免費下高速的影片。影片畫面顯示23:59:59，高速收費站道閘桿抬起，車輛免費。

另據河南商報椒點視訊報導，也有網友曬出在高速免費的最後一分鐘，收費站前喇叭聲此起彼伏，熱鬧非凡。影片中，有人說「還有一分鐘，收費員在提醒了。體驗了一把卡點下高速，聽到後面喇叭聲心驚膽戰的，生怕一腳油門親上來……」

「11：59啦，最後一個！」有人卡在最後時刻，免費通過了高速收費站，直呼太巧了！也有人說，18日凌晨，超時9秒，付了808元（人民幣，下同）高速，「吃不下飯睡不著覺！」

對於上述高速免費卡點的問題，湖南高速工作人員回應，按照規定，收費是以下高速時間為準的，過了免費時間後就會收費，沒接到其他通知，不存在寬限三五分鐘這一說。如果時間來不及，建議先下一次高速再上高速，這樣只會收一段路程的高速費，而不是全程費用。

另外，據陝西網白鹿視訊報導，江西贛州18日有網友發影片稱為江西交投大廣高速橫市收費站點讚，00:30分還免費讓車輛通行引熱議。有網友表示此舉很人性化，也有網友認為這是破壞規矩。

對此，江西交投吉安東管理中心工作人員回應稱，因當時存在堵車現象，便對0時前已進入匝道的車輛進行了免費，0時前未能進入匝道還在堵的車輛則不能免費。這個不能說符合規定，因為確實比較堵，領導想著特殊狀況，所以就做了特殊處理。

錯過高速免費的車輛堵在口子上，不願付費離開。（視頻截圖）
錯過高速免費的車輛堵在口子上，不願付費離開。（視頻截圖）
高速免費的最後一分鐘，收費站前喇叭聲此起彼伏。（視頻截圖）
高速免費的最後一分鐘，收費站前喇叭聲此起彼伏。（視頻截圖）
廣州網友在收費站卡點免費下高速。（取材自海峽都市報）
廣州網友在收費站卡點免費下高速。（取材自海峽都市報）

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